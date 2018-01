Zakaj je dobro, da naši otroci berejo #video

Če želite, da bi bili vaši otroci bistri, jim pripovedujte pravljice. Če želite, da bi bili še bistrejši, jim pripovedujte še več pravljic. In če otroku veliko beremo, bo potem tudi sam bral brez težav in z veseljem: postal bo bralec za vse življenje. Tako je menil znanstvenik Albert Einstein.

Video: Planet TV

Branje ugodno vpliva na otrokov vsestranski, intelektualni, čustveni, socialni razvoj, spodbuja njegov govor, domišljijo in radovednost. Branje vpliva še na boljšo samopodobo, besedni zaklad, spretno izražanje in lažje učenje. Branje pravljic zbližuje, otrok pa ob tem osebnostno raste.

"Nisem bil kdove kako priljubljen otrok in sem v tem, ko sem bral in si izmišljal neke svetove vzporedne, je bil to moj beg," je povedal Matic Slapšak. Zatekal se je med knjige in v njih iskal uteho in pomoč, danes je avtor knjižne zbirke Zvezdne pravljice.

In če boste, da pobegnete v pravljični svet, vzeli v roke njegovo knjigo, sporoča, da zagotovo ne boste sami. "Vsak od nas je lahko junak moramo pa sprejemat to drugačnost in se tega zavedat in to izkoristit kot svojo moč," meni Slapšak.

Njegovi pravljični junaki izražajo različna čustva - vse od veselja, jeze, razočaranj do dvomov - tako otrok lažje razume in sprejme svoja čustva. Vsaka izmed 20 zgodb vsebuje nauk.