Dejan Dogaja in Luka Basi na predstavitvi festivala Pivo in cvetje Foto: Bojan Puhek

Letos v Laškem prirejajo že 58. festival Pivo in cvetje, ob tem pa so organizatorji napovedali nekaj novosti, med drugim bo zaradi varnosti letos festival prvič plačljiv, prav tako pa bodo na festival peljali organizirani "party vlaki". Obeta pa se tudi posebno mednarodno glasbeno presenečenje.

V Železniškem muzeju Slovenskih železnic je potekala predstavitev 58. festivala Pivo in cvetje, ki bo letos v Laškem potekal od 14. do 16. julija, na njem pa bodo na dveh odrih v treh festivalskih dneh nastopili Žan Serčič, Big foot mama, Elvis Jackson, Magnifico, Joker Out, Dejan Dogaja, Jan Plestenjak, Polkaholiki, Nika Zorjan, BQL in Budale ter Luka Basi. Leta 2025 bo festival praznoval že 60. obletnico, zato si tudi organizatorji želijo, da mesto v času festivala diha z njim.

O tem, kako bodo doživeli letošnji festival, zakaj se ga veselijo in ali so ljubitelji piva, smo povprašali nekatere letošnje nastopajoče na festivalu in druge znane osebnosti.

Radijski voditelj Miha Deželak Foto: Bojan Puhek Miha Deželak, ki je za Siol.net povedal, da je absolutno ljubitelj piva, a ga trenutno ne pije, ker je na keto dieti, a bo do festivala zagotovo pripravljen. "Pričakujemo, da bo toliko ljudi kot lani oziroma morda kakšen manj glede na vstopnino, ampak važno je, da bo vse skupaj varno, ker lani je bila (v Laškem) nepopisna množica. Festivalsko vzdušje je odlično, mi smo bili tam tri dni in smo to res občutili, veliko druženja in zabave, več odrov ter odlični bandi. Skratka, Laško ponuja to tradicijo, kar zadeva festival, in ljudje se zelo navdušeno odzovejo in pridejo iz celotne Slovenije. Odličen je tudi "party vlak", ki kljub kakšnemu pivu več omogoča varen prihod," je povedal radijski voditeljki je za Siol.net povedal, da je absolutno ljubitelj piva, a ga trenutno ne pije, ker je na keto dieti, a bo do festivala zagotovo pripravljen.

Člana skupine Joker Out Jan Peteh in Kris Guštin Foto: Bojan Puhek Jan Peteh. "Že večkrat sem bil udeleženec na festivalu kot poslušalec, lani sem (s skupino) tudi prvič nastopal in čisto vsakokrat mi je izjemna izkušnja ostala res v lepem spominu. Čeprav bo festival letos izveden v nekoliko drugačni obliki, pričakujem isto, morda celo nekoliko več, zato se ga res veselim. Sam sem ljubitelj piva, a ne toliko kot moj brat, ki pivo vari celo doma. Prav zagotovo se bo tudi on udeležil festivala," je povedal član in kitarist skupine Joker Out

Člana Polkaholikov Matic Peršuh in Žiga Kunstič, med njima Luka Basi Foto: Bojan Puhek Matic Peršuh in Žiga Kunstič. "Sva ljubitelja piva, predvsem kakšnih posebnih sadnih okusov ali pa kakšnega posebnega načina varjenja, ki jih rada poskusiva," sta povedala in dodala, da se morda uresničila ideja o koncertu na "party vlaku", ki jo bodo morda poskusili letos izpeljati. "Od festivala pričakujemo res nor žur in glede na to, da je na festivalu letos tudi 'party vlak', se bomo zagotovo zapeljali tudi z njim in ne samo nastopali, poskusili pa bomo tudi pivo," sta povedala člana skupine Polkaholikiin. "Sva ljubitelja piva, predvsem kakšnih posebnih sadnih okusov ali pa kakšnega posebnega načina varjenja, ki jih rada poskusiva," sta povedala in dodala, da se morda uresničila ideja o koncertu na "party vlaku", ki jo bodo morda poskusili letos izpeljati.

Dejan Dogaja, ob njem pa člana Polkaholikov Žiga Kunstič (levo) in Matic Peršuh (desno) Foto: Bojan Puhek Dejan Dogaja, ki je dodal, da je bil pred dnevi na tečaju za sommelierja, zato bi bilo napačno reči, da je samo ljubitelj piva. "Zdi se, kot da sem rojen pod srečno zvezdo, star sem namreč 29 let in na festivalu sem bil devetindvajsetkrat. Tako da sem res oboževalec festivala, ker živim pet metrov od odra, kjer letos nastopam. Nastopam že tretjič in tako kot leta nazaj obljubljamo nepozaben žur, poleg tega imamo še ogromno odrov s še večjimi izvajalci. Pivo in cvetje je festival brez napak, zato ker imamo lokalno pijačo, hrano in najboljše slovenske izvajalce. Ker sem delček te ekipe in Laščan, lahko povem, da smo se odločili pripeljati na festival enega izmed najbolj ikoničnih svetovnih bandov, ki leta že ne igra, a žal še ne smem povedati, kdo je to. Če bi to povedal, bi bil festival razprodan v dveh urah. V Laško prihaja zadeva, ki je ni videla niti Evropa," je povedal, ki je dodal, da je bil pred dnevi na tečaju za sommelierja, zato bi bilo napačno reči, da je samo ljubitelj piva.

Dragan Bulič (desno) z organizatorjem Foto: Bojan Puhek Dragan Bulič je povedal, da preden se bo udeležil festivala, čaka še, kaj bodo organizatorji ponudili od tujih gostov. "Domače sem bolj ali manj vse videl, če pa bo kaj tujega zanimivega, ker teh zdaj nekaj let zaradi covid-19 ni bilo, se bom festivala udeležil," je povedal Bulič in dodal, da ni ljubitelj piva. "Vino mi prija po kosilu, pivo pa ne, morda popijem kakšen radler, raje popijem nekaj kratkega, da gre takoj v žile, ker pravijo, da je to dobro za srce, zato se tega ne branim," je povedal. Radijski urednik in voditeljje povedal, da preden se bo udeležil festivala, čaka še, kaj bodo organizatorji ponudili od tujih gostov. "Domače sem bolj ali manj vse videl, če pa bo kaj tujega zanimivega, ker teh zdaj nekaj let zaradi covid-19 ni bilo, se bom festivala udeležil," je povedal Bulič in dodal, da ni ljubitelj piva. "Vino mi prija po kosilu, pivo pa ne, morda popijem kakšen radler, raje popijem nekaj kratkega, da gre takoj v žile, ker pravijo, da je to dobro za srce, zato se tega ne branim," je povedal.

Član skupine Elvis Jackson Marko Soršak Soki (desno) Foto: Bojan Puhek Marko Soršak - Soki, ki je na vprašanje, ali je ljubitelj piva, odgovoril: "Seveda, mislim pa, da sem daleč od edinega tukaj." (smeh op. a.) Skupina letos praznuje 25 let in o programu skupine za festival je povedal, da so ga nekoliko obnovili. "Gotovo bomo izbrali skladbe, ob katerih bo tekel znoj, pivo pa verjetno tudi," nam je zaupal. "Pričakujem lepo vreme, če ne, pa ga prinesemo mi. Elvis Jackson je znan po lepem vremenu, morju in napihljivih blazinah, tako bo tudi letos," je povedal član skupine Elvis Jackson, ki je na vprašanje, ali je ljubitelj piva, odgovoril: "Seveda, mislim pa, da sem daleč od edinega tukaj." (smeh op. a.) Skupina letos praznuje 25 let in o programu skupine za festival je povedal, da so ga nekoliko obnovili. "Gotovo bomo izbrali skladbe, ob katerih bo tekel znoj, pivo pa verjetno tudi," nam je zaupal.

Pevec Luka Basi Foto: Bojan Puhek Luka Basi in dodal, da je poleti velik ljubitelj piva, pozimi pa niti ne. "Poleti mi prija ob dobri družbi, malo za 'gušt', veselje in žejo. Ta festival je sredi poletja pika na i. Skupaj z bandom sezonsko menjamo zadeve, pripravljamo koncerte ter počasi končujemo zimski program, za spomladi sledi še nekaj sprememb in novih skladb. Pri tem festivalu pa je dobro to, da sta vedno noro dobra ozvočenje in 'lightshow', ljudem tako lahko pričaramo tisto, kar si želimo, tako da verjamem, da bo odlično," je še povedal Basi, pri komer poletje dobi popolnoma novo dimenzijo. "Že velikokrat sem bil na festivalu v vlogi obiskovalca oziroma 'žurerja' in mi je bilo res všeč. Predvsem pa sem res vesel, da bom letos prvič tudi stal na odru tega festivala," je povedal pevecin dodal, da je poleti velik ljubitelj piva, pozimi pa niti ne. "Poleti mi prija ob dobri družbi, malo za 'gušt', veselje in žejo. Ta festival je sredi poletja pika na i. Skupaj z bandom sezonsko menjamo zadeve, pripravljamo koncerte ter počasi končujemo zimski program, za spomladi sledi še nekaj sprememb in novih skladb. Pri tem festivalu pa je dobro to, da sta vedno noro dobra ozvočenje in 'lightshow', ljudem tako lahko pričaramo tisto, kar si želimo, tako da verjamem, da bo odlično," je še povedal Basi, pri komer poletje dobi popolnoma novo dimenzijo.

Kot je uvodoma poudarila Tina Belej, direktorica STIK Laško, so že lansko leto uvedli nekaj novosti na področju trajnosti, letos pa jih čakajo še nadaljnji koraki in ena glavna sprememba. Povedala je, da so Slovenske železnice eden od pomembnih partnerjev festivala, saj vsem omogočajo varno in trajnostno mobilnost in vsem obiskovalcem festivala omogočajo tako varen prihod kot tudi odhod s festivala.

"Letošnja glavna novost, ki jo uvajamo, je vstopnina, ki jo uvajamo predvsem z vidika varnosti in zmanjšanja preobremenjenosti mesta. Za prebivalce Občine Laško ostaja obisk brezplačen," je povedala Tina Belej, ki je dodala, da bo dnevna vstopnica v zgodnjem času "early bird" tako stala osem evrov, dvodnevna pa petnajst. Če pa boste temu prišteli še prevoz z vlakom, pa boste za posamezno vstopnico odšteli še štiri evre več. Tudi letos bodo ceno za vrček piva obdržali na treh evrih, ponudili pa bodo tudi laškega psa – jed, ki so jo uvedli že lansko leto v sodelovanju z lokalnimi chefi in proizvajalci ter je del kulinarične zgodbe.

Pripravlja se "mednarodno presenečenje"

Urban Centa, programski direktor festivala, je povedal, da so raziskave pokazale, da je skupna značilnost festivalov, da ti podaljšujejo življenje. "Redni obiskovalci festivalov živijo tudi do devet let dlje," je povedal Centa in dodal, da je glasbeni program vsa leta zelo podobno strukturiran in so njihov temelj slovenski izvajalci, saj "če pogledamo število kakovostnih izvajalcev na prebivalca, bi rekel, da smo v svetovnem vrhu". Slovenskim izvajalcem pa dodajo tudi tuje izvajalce in tako dokazujejo, da so oboji enakovredni.

"Pride tudi naše mednarodno presenečenje, gre pa za enega najbolj ikoničnih bandov iz 80. let in mislim, da vsak moški pozna vsaj pet njihovih hitov, vsaka dama pa vsaj deset," je povedal Centa, a dodal, da izvajalcev za zdaj še ne bodo razkrili.

Več utrinkov z druženja z nastopajočimi na letošnjem festivalu Pivo in cvetje:

1 / 11 Jan Peteh in Kris Guštin iz skupine Joker Out, v njuni sredini Žiga Kunstič in Matic Peršuh iz Polkaholikov 2 / 11 Luka Basi 3 / 11 Na dogodku so ponudili tudi pivo in jedi, ki jih bodo postregli tudi na festivalu 4 / 11 Matic Peršuh in Žiga Kunstič iz Polkaholikov, med njima Luka Basi 5 / 11 Voditelji letošnjega festivala Iztok Gustinčič, Jana Morelj, Blaž Babič in Miha Deželak 6 / 11 Jan Plestenjak, Aleš Uranjek in Dejan Dogaja - Dejan Krajnc 7 / 11 Dragan Bulič in Marko Soršak - Soki 8 / 11 Na dogodku so ponudili tudi točeno pivo 9 / 11 Dejan Dogaja in Luka Basi 10 / 11 Organizatorji festivala Pivo in cvetje 11 / 11 Organizatorji Urban Centa, Tina Belej, Urban Kramberger in Jana Morelj

Že prihodnje leto želijo zapreti festival za vozila

"Trajnost je sestavni dela tega festivala in strategija gre v to, da bomo že leta 2024 ali 2025 zaprli mesto, tako da v mestu ne bo avtomobilov in bomo tako postali eden redkih festivalov, ki so trajnostni vse leto, ne samo s konzumacijo, ampak tudi z načinom prevoza na festival," je povedal menedžer blagovne skupine v Pivovarni Laško Union Urban Kramberger.

Na dogodku je spregovorila tudi predstavnica soorganizatorjev Jana Morelj z Radia 1, ki je povedala, da se obetajo že dogodki pred samim festivalom in da ga bodo letos povezovali štirje voditelji, poleg nje še Miha Deželak, Blaž Babič in Iztok Gustinčič. Pohvalila je tudi trajno in ekološko naravnanost festivala, na katerega se lahko namesto z avtomobilom odpravite z vlakom, peš ali pa s kolesom.