V 99. letu starosti je v četrtek umrla legenda kubanskega baleta Alicia Alonso. V deželi salse, kjer je bil klasični balet do tedaj le malo znan, je ustanovila Kubanski nacionalni balet in razvila edinstveni slog, ki združuje čutne ritme otoka s tehnično popolnostjo. Čeprav je bila večino svoje kariere skoraj slepa, je požela mednarodno slavo.

Smrt Alicie Alonso so potrdili v Kubanskem nacionalnem baletu. Kubanski predsednik Miguel Diaz-Canel pa je na Twitterju zapisal: "Poslovila se je Alicia Alonso in za seboj pustila veliko praznino, a tudi izjemno zapuščino."

Znana po svojem perfekcionizmu

Alonso je slovela kot zelo temperamentna pa tudi kot zelo disciplinirana osebnost, kot koreografinja je bila znana po svojem perfekcionizmu. Bila je edina Latinoameričanka, ki je bila prepoznana kot prima ballerina assoluta. Baletne copate je sezula, ko je dopolnila 75 let, a je še naprej delovala kot učiteljica in koreografinja.

Kot Alicia Ernestina de la Caridad del Cobre Martinez del Hoyo se je rodila 21. decembra 1920 v Havani. Pozneje je prevzela priimek svojega prvega moža, koreografa Fernanda Alonsa.

Foto: Reuters

Kot balerina je debitirala v Havani leta 1931. Mednarodno kariero je začela leta 1938 v broadwayskem muzikalu, leta 1940 se je pridružila Baletnemu gledališču New Yorka, danes Ameriškemu baletnemu gledališču. Leta 1943 je debitirala v newyorški Metropolitanski operi z glavno vlogo v baletu Giselle, kar ji je prineslo mednarodno slavo.

Ko je osvojila svetovne prestolnice, se je leta 1948 vrnila na Kubo. Tam je ustanovila Baletno akademijo, ki pa jo je leta 1956 zaprla vlada Fulgencia Batiste. Po kubanski revoluciji je skupaj z možem ustanovila Kubanski nacionalni balet, ki ga je vodila štiri desetletja.

Foto: Reuters

Alonso je plesala, čeprav je bila od svojega 20. leta skoraj slepa. Zaznavala je le sence, zato so jo večino kariere po odru vodile odrske luči. Pohvale so požele tudi njene kubanske verzije klasik, kot so Carmen, Trnuljčica, Coppelia, Labodje jezero in Hrestač.