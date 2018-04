Umrl je glasbenik Jernej Podboj

Po hudi bolezni je v nedeljo umrl Jernej Podboj, ustanovni član glasbene skupine Mladi levi, ki je konec šestdesetih in v začetku sedemdesetih let navduševala občinstvo po takratni Jugoslaviji. Podboj je bil po izobrazbi zdravnik, specialist otorinolaringolog, širši javnosti pa bolj znan kot saksofonist in klarinetist ter član ali sodelavec nekaterih ključnih slovenskih jazzovskih in rock zasedb.