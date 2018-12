Svetovna senzacija iz Italije

Oglasno sporočilo

Il Volo veljajo za naslednika znamenitih treh tenorjev in so edina italijanska skupina, ki je doživela svetovni uspeh na vseh celinah in pri vseh generacijah. Njihovi albumi se prodajajo v 50 državah po vsem svetu, koncerti pa so že vnaprej razprodani.

Operni pop trio, ki ga sestavljajo baritonist Gianluca Ginoble (23) ter tenorista Piero Barone (25) in Ignazio Booschetto (23), bo 20. decembra nastopili v Stožicah, po uspešno izvedenih turnejah v Severni in Južni Ameriki ter Evropi. Popularni trio je v kratkem obdobju osvojil srca oboževalcev na različnih koncih sveta. Zaradi odličnih vokalov imajo mladeniče upravičeno za naslednike treh tenorjev.

Svojo glasbeno pot so začeli še kot najstniki leta 2009 v televizijskem pevskem tekmovanju Ti lascio una canzone. Na začetku so nastopali samostojno, nato pa jih je ustvarjalec oddaje Roberto Cenci po vzoru treh tenorjev (Plácida Dominga, Joséja Carrerasa in Luciana Pavarottija) združil v trio. Nastop Gianluce, Piera in Ignazia je opazil Tony Renis, italijanski glasbeni producent, ki živi v Los Angelesu, in jim ponudil ekskluzivni dogovor. Tako so Il Volo postali prvi italijanski glasbeni izvajalci, ki so podpisali neposreden dogovor z ameriško založniško hišo.

Il Volo so svoj prvi album izdali za evropski, ameriški in latinskoameriški trg že leta 2010. Da gre za svetovno senzacijo, so potrdili že na začetku z nastopi v največjih televizijskih oddajah, kot so American Idol, Good Morning, America, The Tonight Show, America´s Got Talent, The Ellen DeGenereses Show …

Že prvi teden so se povzpeli na deseto mesto lestvice Billboard 200 - lestvice dvestotih najbolje prodajanih albumov v Združenih državah Amerike. Vrtoglavi uspeh njihovega prvenca jih je izstrelil v sam vrh glasbene industrije. Potrditev tega uspeha sta dve nominaciji za nagrado latinskoameriški grammy - za najboljšega novega izvajalca in za najboljši album. Do danes so izdali pet albumov, na katerih so sodelovali s Plácidom Domingom in z Erosom Ramazzottijem, ter bili na 11 turnejah.

Pred tremi leti so Il Volo s pesmijo Grande amore zmagali na sanremskem festivalu, na izboru za pesem Evrovizije pa so istega leta v Avstriji z njo osvojili tretje mesto.

Zadnji dve leti so se posvetili projektu Notte Magica, s katerim so se poklonili trem tenorjem - Domingu, Carrerasu in Pavarottiju. Na albumu, pri katerem je kot izvajalec in dirigent sodeloval tudi Plácido Domingo, lahko najdemo nekatere najbolj poznane pesmi, ki jih je zapel ta znameniti trio. Po 15 razprodanih ameriških koncertih so imeli še 29 nastopov po Evropi in v Južni Ameriki. Na turneji so posneli tudi film, ki ga bodo prikazali v več kot 500 dvoranah po svetu.

Il Volo se želijo predstaviti tudi slovenskemu občinstvu. Kako slavni trio zveni v živo, bomo lahko slišali 20. decembra 2018 v dvorani Stožice v Ljubljani. Vstopnice lahko kupite na spletnem portalu Eventim.si in na vseh pooblaščenih prodajnih mestih podjetja Eventim že od 35 evrov naprej.

Naročnik oglasnega sporočila je Star Produkcija.