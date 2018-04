Skrivnostni Mozartov rokopis, ki ga boste mogoče videli le enkrat v življenju

Foto: Rekviem, Wolfgang Amadeus Mozart, 1791 – © Avstrijska narodna knjižnica

Avstrijska narodna knjižnica ob svoji 650. obletnici v dvorani Prunksaal vse leto prireja razstave pod skupnim imenom Zakladnica znanja. Predstavljajo dragocene in občutljive eksponate, ki sicer iz konservatorskih razlogov ne morejo biti klasično razstavljeni. "Na ogled postavljamo eksponate, ki jih boste mogoče lahko videli le enkrat v življenju," je povedala generalna direktorica Avstrijske narodne knjižnice Johanna Rachinger.

Do konca aprila bo tako na ogled rokopis ene najpomembnejših skladb v glasbeni zgodovini - Rekviema, ki ga je Wolfgang Amadeus Mozart napisal po naročilu.

Zamaskiran naročnik maše za umrle

Poleti 1791 je k Mozartu prišel v črno oblečen in zamaskiran moški ter mu naročil, naj napiše mašo za umrle. Čeprav je močno zadolženi skladatelj želel naročilo sprva zavrniti, ga je zaradi dobrega plačila vendarle sprejel. Danes vemo, da mu je Rekviem naročil grof Walsegg-Stuppach v spomin na svojo prezgodaj umrlo ženo. Ker se je pod Mozartovo glasbeno delo želel podpisati grof sam, je želel ostati anonimen naročnik.

Rekviem je dokončal Mozartov učenec

Skladatelj se je nemudoma lotil dela, komponiral celo na svoji smrtni postelji in bil prepričan, da piše pogrebno mašo zase. Ker je hkrati ustvarjal še operi Čarobna piščal in Titus, mu Rekviema do svoje smrti leta 1791 ni uspelo dokončati. To je pozneje storil njegov učenec in pomočnik Süßmayr, prvič pa so ga uprizorili leta 1793 na Dunaju. Ta dragoceni rokopis od leta 1938 hrani Avstrijska narodna knjižnica.