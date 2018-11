Ribič v Savi odkril 2.000 let star rimski nagrobnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dva tisoč let star rimski nagrobni spomenik je ta teden med ribolovom v reki Savi v Kranju našel eden od ribičev. Foto: STA

Ribič Jure Meden je ta teden med ribolovom v reki Savi v bližini Savskega otoka v Kranju v vodi opazil nenavaden kamen, za katerega se je izkazalo, da je skoraj 2.000 let star rimski nagrobni spomenik. Gasilci so pomagali kamen dvigniti iz reke in ga prepeljati v prostore restavratorskega centra, kjer ga bodo strokovnjaki podrobneje preučili.

Kot je povedala arheologinja na kranjski območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Judita Lux, starorimski nagrobni kamni sicer v Sloveniji niso velika redkost, vendar je zgodba kamna, ki so ga našli v Kranju, prav posebna.

Tovrstne najdbe so na območju Kranja redke

Poleg tega je takšna najdba za Kranj vendarle precej redka. "V Kranju nimamo veliko napisnih kamnov in niti ne vemo, s katerega grobišča oziroma lokacije izhaja," je dejala arheologinja in dodala, da bo to ena od ugank, ki jo bodo skušali razrešiti.

Najdeni napisni nagrobni kamen so po tem, ko jim je ribič javil svojo najdbo, s pomočjo gasilcev v zgolj nekaj dneh dvignili iz reke in ga odpeljali v restavratorski center. Bali so se namreč, da bi ga pretok reke lahko premaknil, prekril ali odnesel.

Spomenik izhaja iz 1. ali 2. stoletja

V restavratorskem centru bodo strokovnjaki rimski napisni nagrobni kamen preučili, izvedli analize kamna in se posvetili latinskemu napisu. Spomenik, ki predvidoma izhaja iz 1. ali 2. stoletja, je kljub temu, da so ga našli v vodi, na prvi pogled dobro ohranjen in z njega je že zdaj mogoče razbrati, da ga je za svojo 12-letno hčer dal postaviti njen oče.