22. Tartini Festival bodo na sobotni večer odprli legendarni I Solisti Veneti iz Padove pod umetniškim vodstvom Giuliana Carelle v Križnem hodniku Minoritskega samostana sv. Frančiška v Piranu, ki bo glavno prizorišče festivala. Na znamenito Tartinijevo violino bo igral prvi violinist orkestra Luciano Degani.

Tartini Festival, ki slovi po svoji bogati zgodovini in izvrstnih izvedbah, privablja ljubitelje glasbe z vsega sveta, da se potopijo v očarljive melodije Giuseppeja Tartinija. Vrhunec festivala je redka priložnost, da slišite znamenito Tartinijevo violino. Ko na to glasbilo spretno igrajo prsti vrhunskih glasbenikov, odmeva zgodovina in je globok vir navdiha, so sporočili organizatorji.

Foto: Tartini Festival

Program Tartinijevega festivala bo poleg mojstrovin Giuseppeja Tartinija predstavil tudi dela drugih svetovno znanih in slovenskih skladateljev. Obiskovalci bodo lahko spoznali tudi izjemne mlade talente.

Eden od vrhuncev festivala bo nastop Novega komornega orkestra Ferruccio Busoni 2. septembra v Križnem hodniku Minoritskega samostana sv. Frančiška v Piranu. Ta častitljivi ansambel, ki ga je leta 1965 ustanovil Aldo Belli, je bil eden prvih komornih orkestrov, ustanovljenih v Italiji po drugi svetovni vojni, in je najstarejši v Furlaniji - Julijski krajini. Sestavljajo ga priznani instrumentalisti, zmagovalci mednarodnih tekmovanj. Solistka na Tartinijevi violini je Giada Visentin, dirigent je Massimo Belli.