Prihaja nadaljevanje ljubezenske zgodbe, ki je očarala svet #video

Timothée Chalamet in Armie Hammer v filmski priredbi romana Pokliči me po svojem imenu Foto: IMDb

Zgodba o ljubezni med najstnikom Eliom in študentom Oliverjem se bo konec oktobra začela razvijati naprej. Prihaja namreč nadaljevanje romana Pokliči me po svojem imenu.

Pokliči me po svojem imenu (Call Me by Your Name) je roman ameriškega pisatelja Andréja Acimana iz leta 2007, ki je po filmski adaptaciji leta 2017 dobil skorajda kultni status. Film, v katerem sta v vlogah glavnih junakov zaigrala Timothée Chalamet in Armie Hammer, je prejel vrsto nominacij in nagrad, med drugim oskarja za najboljši prirejeni scenarij.

Ob izidu filma je Aciman izjavil, da je o ljubezenski zgodbi Elia in Oliverja povedal vse, kar je nameraval, in da nadaljevanja ne bo, a se je izkazalo, da ni tako. 29. oktobra namreč izide njegov nov roman Find Me, v katerem se liki iz Pokliči me po svojem imenu vračajo.

"Ta svet me ni nikoli zapustil," je pisatelj pojasnil v intervjuju za spletni medij Vulture, "čeprav sem jaz ustvaril te like in njihovo življenje, nisem nikoli pričakoval, da me bodo oni naučili stvari o intimnosti in ljubezni, ki jih nisem povsem dojel, dokler jih nisem zapisal. Ko je bil posnet film, pa sem ugotovil, da se hočem vrniti k tem likom in jih spremljati skozi leta - in zato sem napisal Find Me."

Če je bil v Pokliči me po svojem imenu glavni pripovedovalec Elio, bosta v Find Me svoj pogled predstavila tudi Eliov oče Samuel in Oliver, poročajo tuji mediji. V knjigi bomo spremljali Samuela, ki iz Firenc potuje v Rim obiskat Elia, ki tam študira in je že uspešen pianist. Na vlaku sreča mlado žensko, ki spremeni tako njegove načrte kot njegovo življenje.



Elio se bo medtem preselil v Pariz, kjer ga prav tako čaka nova ljubezenska zgodba, Oliver, ki je v novem romanu profesor v ZDA, pa kljub zakonu in družini razmišlja, da bi se vrnil v Evropo.

V intervjuju za Vogue je Aciman poudaril, da je imela filmska adaptacija romana neizmeren vpliv na njegovo življenje. "Moč filma je neopisljiva, samo v ZDA je bilo prodanih skoraj milijon izvodov romana, kar se brez filma ne bi nikoli zgodilo. Vedel sem, da bodo po romanu posneli film, nikoli pa si nisem mislil, da bo postal globalni fenomen in da ga bodo vsi gledali," je dejal pisatelj, ki upa, da bo filmsko podobo dobil tudi roman Find Me.

