Prihaja 19. Animateka, poudarek bo na francoskem animiranem filmu

Z leve proti desni: vodja šolskih projekcij in ena izmed selektork programa za otroke Jelena Dragutinović, programski direktor festivala Igor Prassel in producentka festivala Saša Bach Foto: STA

Kot je povedal programski direktor festivala Igor Prassel, kot vsako leto osrednji program tudi letos predstavljajo trije tekmovalni programi: glavni tekmovalni program, program Mladi talenti Evrope in Slonov tekmovalni program. Filme zanje so izbrali izmed 550 prijavljenih kratkih animiranih filmov, za glavni tekmovalni program jih je bilo prijavljenih 128, za program Mladi talenti Evrope 220 in za Slonov tekmovalni program 199.

Štirje filmi slovenskih avtorjev v tekmovalnih programih

V tekmovalnih programih so po Prasslovih besedah zastopani tudi štirje filmi slovenskih avtorjev: Legenda o Zlatorogu v režiji Lee Vučko in Damirja Grbanovića, dobitnik vesne za najboljši animirani film na letošnjem Festivalu slovenskega filma Portorož, xx Vasje Lebariča in Julija Zornika, hrvaški film Pozdrav soncu Darka Masneca, slovenskega avtorja, ki živi na Hrvaškem, in pa srbsko-slovensko-slovaška koprodukcija O denarju in sreči, katere režijo podpisujeta Ana Nedeljković in Nikola Majdak jr.

V tekmovalnem programu Mladi talenti Evrope je največ filmov iz Nemčije, sledijo filmi iz Poljske, Estonije in Francije, velik kvalitativen preskok pa je bilo letos mogoče opaziti v filmih študentov slovenskih fakultet. V programu so s filmi zastopani Nika Karner z Univerze v Novi Gorici ter Sofiya Kruglikova in Kaja Horvat z akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani.

V Slonov tekmovalni program pa sta vključena dva filma slovenskih avtorjev: Mišja hiša Timona Lederja in Bimberli Roka Predina.

Pregled najboljših animacij z vsega sveta bosta predstavila Svetovni jagodni izbor in Kinotripov jagodni izbor, v najboljše animirane umetnine iz regije pa bosta gledalce popeljala Panorama in Študentska panorama. Tudi letos nadaljujejo sekcijo Animirani dokumentarci, pa tudi sekcijo za najmlajše z ekološko tematiko – Zeleni slon, letošnja novost za najmlajše pa so Slonove TV-specialke.

V znamenju francoskega animiranega filma

Letošnja festivalska rdeča nit je francoski animirani film. V sodelovanju s festivalom v Annecyju, s šolo La Poudriere, z arhivom CNC in Slovensko kinoteko bo Animateka v več programih na ogled ponudila arhivski in polpretekli izbor najboljših francoskih animacij ter prikazala najboljše študentske filme šole La Poudriere, v programu V iskanju doma – Michelle in Uri Kranot pa bo predstavil umetnika Michelle in Urija Kranota, ki delata skupaj že več kot 20 let in sta zaslovela s številnimi nagrajenimi kratkimi filmi.

Tudi dve polnočni projekciji za odrasle bosta v znamenju Francije: Kratki za odrasle – po francosko in WTF2022 sta nastala v sodelovanju z Mednarodnim festivalom animiranega filma v Annecyju. V okviru fokusa na francoski animirani film pa bo predvajana francoska animirana celovečerna protikulturna klasika iz leta 1973 Divji planet Reneja Lalouxa.

Celovečernih animiranih filmov bodo prikazali osem. To so Množica severov (Koji Yamamura), Vojna s samorogi (Alberto Vasquez), Otok (Anca Damian), Psom in Italijanom vstop prepovedan (Alain Ughetto), Moja romanca z zakonom (Signe Baumane), Srebrna ptica in mavrična riba (Lei Lei), Nayola (Jose Miguel Ribeira), najmlajšim pa bo namenjen film Perlimps (Ale Abreu).

Bogat filmski program bodo dopolnjevali strokovna predavanja in pogovori z avtorji v okviru platforme AnimatekaPRO, predstavitve VR- in AR-filmov ter več razstav.

Festivalski dogodki bodo potekali v Kinodvoru, Slovenski kinoteki, Dvorani Dijaškega doma Tabor in Cukrarni.