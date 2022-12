Prednovoletna Ana Mraz navdušuje po Sloveniji #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Festival Ana Mraz vsako leto med božičem in novim letom popestri praznično vzdušje v Ljubljani in tudi drugih slovenskih krajih.

V ponedeljek se je v Ljubljani začel festival Ana Mraz, ki gledalce navdušuje z atraktivnim umetniškim programom svetovnega uličnega gledališča.

Foto: Ana Kovač

Festival v Ljubljani letos prvič poteka na Gornjem trgu, občinstvo pa bo kratkočasil do 30. decembra. Vsak festivalski dan se začne s pripovedjo za dober večer in nadaljuje z raznovrstnimi – gibalnimi, plesnimi, glasbenimi, lutkovnimi, eksperimentalnimi ter gledališkimi in cirkuškimi – predstavami ter se konča z ognjenim ali svetlobnim performansom.

Več fotografij:

1 / 16 2 / 16 3 / 16 4 / 16 5 / 16 6 / 16 7 / 16 8 / 16 9 / 16 10 / 16 11 / 16 12 / 16 13 / 16 14 / 16 15 / 16 16 / 16

Gledališče Ane Monro, ki festival prireja, ob Ljubljani gostuje tudi v drugih slovenskih krajih. V prvi polovici decembra so bili v Celju in Novem mestu, danes jih je mogoče ujeti v Mariboru, v sredo v Radovljici, do četrtka bodo tudi v Logatcu.