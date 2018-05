Po ribe čez galerijo

Oglasno sporočilo

Galerija DobraVaga ob ljubljanski ribarnici na mestni tržnici praznuje drugo obletnico. Obiskovalci mestne ljubljanske tržnice, še posebej pa vsi, ki hodijo po sveže ribe v osrednjo ribarnico, poznajo galerijo DobroVaga. Slednja je od odprtja leta 2016 postala osrednji prostor za mlade vizualne umetnice in umetnike ter priljubljen prostor druženja.

Galerija DobraVaga. Foto: Urška Boljkovac/arhiv DobraVaga in Kino Šiška

Navdušeni turisti

V dveh letih po odprtju je galerija DobraVaga dobila svoje mesto tudi med turisti, ki jo obiščejo zaradi priporočil oziroma ob raziskovanju Plečnikove dediščine. Navdušeni so nad različnimi in cenovno dostopnimi deli, zato tudi ne presečena, da je bilo v zadnjih dveh letih prodanih več kot 1.000 umetniških kosov.

Poleg razstavnega prostora s pestrim naborom umetniških del galerijo DobraVaga dopolnjujejo odprti atelje, v katerem umetnice in umetniki nemoteno ustvarjajo nova dela, zine vitrine, razstava umetnika oziroma umetnice na mesec, vsa dela pa je mogoče tudi kupiti.

FOTOGALERIJA: DobraVaga otvoritev Foto: David Lotrič / arhiv DobraVaga in Kino Šiška

V dveh letih je galerija predstavila delo 244 različnih umetnic in umetnikov, potekalo je več kot 70 dogodkov, od razstav, okroglih miz, pogovorov z umetniki in sprejemov. Obiskovalci so v tem času umetnice in umetnike podprli tudi z nakupom 1.141 različnih umetniških del in publikacij, od katerih jih mnogo zdaj krasi tudi prostore v tujini, saj je galerija postala priljubljena točka tudi med turisti, ki jo obiščejo med raziskovanjem Plečnikove dediščine. Lansko leto so v DobriVagi odprli tudi lokal. Bistro Niša, ki obiskovalcem DobreVage ponuja tudi različne napitke in okrepčilo.

Gostje druge obletnice: dunajski kolektiv SOYBOT

V sklopu praznovanja druge obletnice galerije DobraVaga bo v slednji gostoval podtalni kolektiv SOYBOT. Dunajski ustvarjalci se predstavljajo kot skupina za podporo NLP in RISO tiska, zaposlujejo pa jih preproste tematike, kot so wellness, bongi, tribal tatuji, zdravje, eksorcizmi, konji, pesmi, prerokbe, Japonska, vsadki in plazilci.

SOYBOT z razstavo zdravilnosti tiska in dizajn terapije WAIKIKI VENUS skozi barvite vizualne sfere in gradiente odpira um in telo ob spremljavi posebej za Ljubljano pripravljene wellness glasbe. Razstavljali bodo svojo aktualno produkcijo serije umetniških plakatov, ki bo tudi na prodaj. Dan prej, 23. 5., pripravljajo v DobriVagi istoimensko delavnico, odprto za zunanje udeležence, na kateri se bo ustvarjalo z zamislijo zdravilnosti risanja.