Nove zgodbe najpopularnejšega slovenskega gledališča

Pretekla je bila izjemna. Spet nekaj posebnega - izdali smo že 2.222.222 vstopnico! To nam govori o tem, da ste najboljše občinstvo in tudi, kako pomemben vam je smeh.

Skupaj z vami si želimo še naprej pisati zgodbo najbolj popularnega gledališča Slovenk in Slovencev. Naše dosežke in presežke bomo proslavili tako kot najbolje znamo ... z NOVO UDARNO SEZONO, v kateri bomo pozornost usmerili na smeh in ljubezen.

Na več odtenkov ljubezni: na nežne in romantične, nagajive, drzne in seksi, pa tudi na druge odtenke, ljubezni prijateljstva, sočutja in zvestobe. To pa zato, ker nas edino ljubezen z gotovostjo ohranja nasmejane! Naši igralke in igralci se skupaj z vsemi ustvarjalci veselijo komedij, ki prihajajo na spored. Dobre so! Zabavne! Popularne!

Napolnite si baterije! Smejte se. Primite prijatelja, prijateljico, svojega dragega ali drago pod roko in pridite k nam ustavit svoj čas, se nasmejat in širit ljubezen.

In zdaj - naj se SHOW nove sezone prične!

AVDICIJA: ultra smešna komedija

Pod besedilo in režijo je podpisan eden najbolj zaželenih ustvarjalcev zadnjega desetletja v Sloveniji – Jurij Zrnec! Stroga komisija bo na igralsko Akademijo sprejela samo največje talente. Jagodni izbor generacije!

Ne zamudite trenutka in komedije, ki smo jo vsi nepotrpežljivo čakali!

Kandidati bodo: Miha Brajnik, Mario Čulibk, Goran Hrvačanin, Jernej Kogovšek, Dejan Krupič, Damir Leventič, Saša Rajakovič in Nik Škrlec, profesorja pa Alojz Svete ter Dario Varga.

KRIZA SREDNJIH LET: monokomedija

Vrača se ljubljenec občinstva, Ranko Babić! Z Moško copato je navdušil več kot 115.000 gledalk in gledalcev!

Zdaj pa se pripravite na nadaljevanje, na še bolj aktualno in zelo bolečo témo; Kriza srednjih let je hujša od pubertete! Ker stvari žal ne gredo več navzgor, ampak obratno!

Naraven in super zabaven, občinstvo si je želelo še…

EROTIKA: monokomedija z manjšim igralcem in pečico

Ljubezen gre skozi želodec in Bojan Emeršič zelo rad kuha.

Spoznajte ga v dinamični in začinjeni komediji, v kateri vam bo predstavil svoj drugačen, okusen in precej pikanten pogled na moško-ženske odnose.

Prebudimo apetite in se skupaj do sitega nasmejmo v edinstveni komediji o pokončnem in položnem življenju.

ADDAMSOVI: muzikal

Še ena predstava iz vrst velikih broadwayskih uspešnic! Družini, ki s svojo bizarnostjo ustrahujejo uveljavljene družbene konvencije, se smejemo še danes, več kot pol stoletja po njihovem nastanku ter po kar nekaj odmevnih stripovskih, filmskih in televizijskih različicah.

So strašni in srhljivi. Skrivnostni in odbiti.

(Produkcija: Mestno gledališče Ljubljansko)

REALISTI: velika zmagovalka Dnevov komedije 2018

Resničnostni šovi so naenkrat bolj resnični od novic. Tretji svet mučita ekologija in ekonomija, nas pa, koliko zdrži baterija. Treniramo pohlevnost. Hodimo v službe, ki jih ni. Samo še smrt in krediti so za nedoločen čas. Kam naj se normalen človek zateče drugam kot v teater?

Nasmejmo se, preden bo prepozno.

(Produkcija: SNG Nova Gorica)

TAKO TI JE, MALA: prvi slovenski ženski stand up muzikal

Prvi slovenski ženski stand up muzikal, v katerem boste izvedeli vse o drznih Zasavkah, samovšečnih Balkancih, neuspešnih ljubimcih in o Tanji Ribič. Do solz se boste nasmejali njenim imitacijam, iskreni izpovedi in kako je biti poročen z Bosancem.

Kdo ob tem lahko ostane resen?

(Produkcija: Orangel)

TRIP TO LAS VEGAS: glasbeni show

Elvis Presley. Frank Sinatra. Ray Charles. Louis Armstrong. Dean Martin… Vse nesmrtne glasbene legende v interpretaciji treh virtuoznih slovenskih glasbenikov in pevcev. Oto Pestner, Uroš Perić, Omar Naber. Vse na enem mestu. Za češnjo na torti vas bo po poti greha vodila hudomušna in vsestranska Tina Gorenjak.

Želeli boste še!

(Produkcija: Agencija Gig)

PREDSTAVA PO KASNEJŠEM IZBORU: Predstavo bomo izbrali kasneje, glede na ponudbo gledališč, ki bodo v sezoni 2019/20 premierno uprizorila nove komedije.

6 KUPONOV ZA 6 PREDSTAV (izbor terminov in sedežnega reda ni določen)

MENOPAVZA: glasbena komedija

Uspešnica z Broadwaya, ki je v pretekli sezoni presegla vse rekorde gledanosti! Edina menopavza, ki jo imajo moški radi in ob kateri se ženske zaljubljajo.

V njej prepoznajo svoje žene, mame, sestra, prijateljice… mladini pa bo naenkrat vse bolj jasno glede mam in babic.

Pet fantastičnih: Helena Blagne, Zvezdana Mlakar/Damjana Golavšek, Urška Vučak Markež, Salome!

Več kot 111 ponovitev v eni sezoni!

SEKS NASVETI OD A DO Ž: žgečkljiva komedija

Zardevali boste, se od srca nasmejali in definitivno izboljšali svoj zakon! Ali pa dobili novega ljubimca. V tako zabavni in sproščeni atmosferi se o tabu temi v Sloveniji še ni govorilo.

Igrajo odlični: Nadiya Bychkova, Marko Miladinović in Primož Vrhovec

Nasvetov za boljši seks ni nikoli preveč!

LJUBEZENSKE PREVARE: muzikal

Romantični muzikal vas bo navdušil z unikatno ljubezensko zgodbo, s prožnostjo, preobrati in globokim sporočilom.

Uživali ga boste v verzih popularne domače in tuje glasbe in v elitni igralski zasedbi Jan Bučar, Rok Ferengja, Tina Gorenjak, Maja Martina Merljak in Gašper Rifelj in Lojze Svete.

Večer, na katerem boste doživeli osupljivo moč gledališča.

PREDSTAVA, KI GRE NAROBE: komedija zmešnjav

Svetovni hit! Vsak zaplet ima logični razplet, vendar v “predstavi, ki gre narobe” temu ni tako. Tu gre res vse narobe!

V dveh urah neprestanega smeha občinstvo spremlja zasedbo, ki trmasto poskuša, ne glede na vse težave, čimbolj točno in resno izpeljati predstavo. Vse to dogajanje več kot upraviči sloves te, trenutno najbolj zabavne in najuspešnejše komedije na svetu.

Tu gre res vse narobe!

Omejeno število ponovitev , (Produkcija: TMK d.o.o)

PREDSTAVA ZA VSAKO PRILOŽNOST: glasbena komedija

Naj praznujete rojstni dan, obletnico, veseli december, valentinovo – vsaka priložnost je prava za ogled te komedije. Pod glavnim žarometom pa Lado Bizovičar, ki bo ob živi glasbeni spremljavi poskušal odgovoriti na težka vprašanja, kot so »kaj je najslabše darilo na svetu«, »koliko kitic ima pesem Kolk'r kapljic?« ter na mnoga druga.

Za trenutek odložite delo in skrbi, čas je za Predstavo za vsako priložnost!

Omejeno število ponovitev, ( Produkcija Siti teater).

MADAGASCAR: družinski pustolovski muzikal

Kdo ne pozna svetovno znanega podviga o pobegu na prostost in optimistične zgodbe o prijateljstvu?! Oglejte si odlično slovensko izvedbo z zvezdniško zasedbo z Ireno Yebulah Tiran in Gašperjem Riflom v glavnih vlogah, ki pojejo v živo in plešejo, kot da prihajajo naravnost z Madagascarja!

Omejeno število ponovitev, (Produkcija NAGP d.o.o.)

Vse o cenikih in ostalih informacijah si oglejte TUKAJ.

