Kljub ukrajinskemu protestu sezono začenjajo z rusko opero

La Scala v Milanu bo novo operno sezono nocoj začela s slavno rusko opero Boris Godunov. Potem ko je uprizoritvi nasprotoval ukrajinski konzul, so v sloviti milanski operni hiši zagotovili, da "to ni propaganda za Putina".

V milanski La Scali se bo nocoj začela nova operna sezona, prva uprizoritev pa bo opera Boris Godunov, remek delo ruskega skladatelja Modesta Petroviča Musorgskega. Uprizoritev te opere so v Milanu začeli načrtovati že pred tremi leti, veliko pred rusko agresijo na Ukrajino, in so zato vztrajali pri tem, da opere ne bodo odpovedali kljub protestu ukrajinskega konzula v Milanu Andrija Kartiša.

Kartiš je vodstvo La Scale že pred časom pozval, naj ponovno premislijo napovedani program in sezone ne začnejo s to opero, ob tem pa jih opozoril tudi, naj se v prihodnje izogibajo ruskim delom, da s tem ne bi prikazovali "propagandnih elementov".

Dominique Meyer, direktor milanske Scale Foto: Guliverimage

Direktor La Scale Dominique Meyer pa je ta poziv odločno zavrnil. "Na oder postavljamo zgodovinsko umetnostno delo. To ni propaganda za Putina, ampak predstava, ki smo jo pripravljali tri leta in je resnična mojstrovina," je dejal.

Premiero v La Scali si bodo iz kraljevske lože ogledali predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, italijanska premierka Giorgia Meloni in italijanski predsednik Sergio Mattarella.

Foto: Guliverimage

Opero Boris Godunov je Murorgski skladal po istoimenski drami Aleksandra Puškina, ki govori o vse globljem prepadu med avtokratskim voditeljem in njegovim narodom. Opero so večkrat cenzurirali oziroma prepovedali, tako v času ruskega carstva kot v obdobju Sovjetske zveze.

