Ljubitelji Harryja Potterja postavili nov svetovni rekord

Nemški Hamburg je bil v soboto svetovno središče ljubiteljev knjig o Harryju Potterju. V središču mesta se je zbralo kar 1.758 oseb, oblečenih v Harryja Potterja, s čimer so podrli svetovni rekord, so v soboto zvečer sporočili iz založbe Carlsen, ki je organizirala dogodek. Skupno se je dogodka udeležilo 4.453 ljubiteljev čarovnika.

Do sedaj je bil svetovni rekord 997 oseb, ki so bile hkrati oblečene v čarovniškega vajenca Harryja Potterja. V Hamburgu pa se je v soboto popoldne zbralo kar 1.758 oseb, ki so bile oblečene v črno ogrinjalo, imele na sebi okrogla očala in na čelu narisano značilno brazgotino v obliki strele, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Z akcijo so pri založbi obeležili 25. obletnico izdaje prvega dela knjig o Harryju Potterju v Nemčiji. Angleško različico knjige avtorice Joanne K. Rowling so objavili že poleti leta 1997. Skupno je izšlo osem knjig, ki spremljajo pustolovščine Harryja Potterja in njegovih prijateljev, zadnja knjiga je sicer gledališka igra. Po svetu pa ima čarovnik več milijonov ljubiteljev.