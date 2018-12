Kako pogosto Slovenci hodimo na kulturne prireditve

V Sloveniji je vsak dan v povprečju 60 kulturnih prireditev. V letu 2017 so namreč kulturni domovi, gledališča, glasbene in druge podobne ustanove skupaj pripravili 22.025 prireditev. Skupaj se jih je udeležilo 4,3 milijona obiskovalcev.

Največ kulturnih prireditev so pripravili kulturni domovi in centri za kulturo, kjer je bilo izvedenih dobrih 77 odstotkov vseh prireditev, v gledališčih in operah pa nekaj manj kot 22 odstotkov, v statističnem pregledu Slovenije 2018 Statopis navaja statistični urad.

Za vstopnico v povprečju 8,5 evra

Najpogostejše so gledališke predstave, teh je bila kar tretjina. Pogoste so tudi filmske in videoreprodukcije ter glasbene in plesne prireditve.

Petina prireditev je bila brezplačnih, medtem ko so na preostalih z vstopnicami iztržili 12 milijonov evrov, povprečna vstopnica je znašala 8,5 evra.

Slovenec v letu 2017 na dveh prireditvah

Vseh prireditev se je skupaj udeležilo 4,3 milijona ljudi, kar pomeni, da se je povprečni Slovenec v letu 2017 udeležil vsaj dveh kulturnih prireditev.

Foto: surs

1.500 razstav, tretjina obiskovalcev tujih

Muzeji so medtem v letu 2017 pripravili skoraj 1.500 razstav, ogledalo pa si jih je 3,2 milijona obiskovalcev, od tega skoraj tretjina tujih.