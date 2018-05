Kako je iz 600 let starega dvorca nastal moderen medicinski center #foto

Skoraj dve leti je trajala obnova stavbe, ki stoji v Celju, na Dolgem polju v neposredni bližini bencinskega servisa Petrol. Bolj natančno med Obrtno cono Lava (Cetis) in Šolskim centrom Celje na severu in jugu ter Avtom Celeia in naseljem Otok na vzhodu in zahodu.

Zgodovina dvorca

Dvorec je nekoč pripadal Celjskim grofom, leta 1437 pa so ga dali v najem Jakobu Heidlu s Kamna. Leta 1460 ga prvič omenjajo kot Lanovž ob Ložnici. Lastništvo se je nato prenašalo iz roda v rod in s prodajami k novim lastnikom.

Čeprav je bil dvorec zgrajen v renesančnem slogu, je bil v 18. stoletju prezidan v baročno graščino s kapelico, ki je leta 1789 dobila tudi mašno licenco. Kapelica se je ohranila vse do danes.

Razglednica dvorca Zgornji Lanovž iz leta 1904. Vir: Ocvirk, Nejc. Raziskovalna naloga: Dvorec Zgornji Lanovž – nova priložnost? Foto: Zbirka Razglednic, Razglednica dvorca Lanovž, ZAC, 1904.

Na razglednici iz leta 1904 lahko vidimo, da je bil dvorec obdan z veliko zemlje in pašnimi živalmi.

Do dvajsetega stoletja je bil dvorec v lasti različnih celjskih meščanskih družin, potem so v njem živele delavske družine, zadnjo četrtino stoletja pa je bil nenaseljen.

600 let stara graščina obsojena na propad

Po drugi svetovni vojni je lastnik dvorca postala Mestna občina Celje. Ko se so v devetdesetih iz stavbe izselili zadnji stanovalci, pa je začela propadati. Čeprav se je občina trudila, da bi dvorec prodala, je v 20. stoletju postal predvsem zbirališče brezdomcev.

V letu 2015 je lastnik postal Urban Majcen. "Moje podjetje (CEP, d. o. o.) je sodelovalo in zmagalo na javnem razpisu, ki ga je objavil MOC," je povedal za raziskovalno nalogo Zgornji Dvorec Lanovž - nova priložnost?, ki jo je pripravil Nejc Ocvirk v sodelovanju s knjižnico Celje.

K nakupu dvorca so ga spodbudile tako njegova lokacija kot tudi njegova podoba in zgodovina. Prenovo so začeli v letu 2016. Pripravili smo galerijo fotografij zunanjosti dvorca Lanovž pred obnovo in po njej.

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Čeprav je bil dlje časa dvorec neopazen in mu zaradi propadnja nihče ni posvečal posebne pozornosti, je pritegnil pozornost gimnazijcev, ki sta o Dvorcu napisala raziskovalno nalogo. Naloga je nastala v letu 2005, zato smo v članku uporabili tudi nekaj njunih "arhivskih" fotografij iz časa pred obnovo.

Prej razpadajoči dvorec, zdaj moderni medicinski center

Danes je dvorec opremljen z najnovejšo medicinsko opremo in že sprejema prve paciente. Ponujajo vse od magnetne resonance, rentgena, računalniške tomografije do ultrazvoka. "S svojo edinstvenostjo si bomo prizadevali postati vodilni medicinski center v Sloveniji," so med drugim napisali na svoji spletni strani v Specialistični kliniki Dvorec Lanovž.

Pripravili smo tudi galerijo notranjih prostorov dvorca.

1 / 18 2 / 18 3 / 18 4 / 18 5 / 18 6 / 18 7 / 18 8 / 18 9 / 18 10 / 18 11 / 18 12 / 18 13 / 18 14 / 18 15 / 18 16 / 18 17 / 18 18 / 18

V pritličju dvorca odprli kavarno

V pritličju dvorca je del prostora namenjen kavarni Caffe Lanovž, ki je oblikovana tako, da obiskovalcem pričara vzdušje starih časov, v obliki konjušnjice. "Zgornji Lanovž je bil dvorec, od koder so se Celjski grofje s konji odpravljali na lov," nam je povedala Saša Gornik, vodja lokala.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Notranjost kavarne je oblikovala arhitektka Darja Valič, ki je v prostoru združila staro z modernim. Stoli in klopi tako spominjajo na hrbte konjev, svetilke nad šankom na konjske plašnice, zgodbo pa dopolnjujejo še ogledala s konjeniškimi elementi. Posebna so tudi tla, saj z zabrisanim vzorcem cvetja in poljščin pričarajo vtis obrabljenosti.

Ohranili so tudi nekaj izvirnih, starih elementov. V šank je namreč vdelana več 100 let stara kamnita preklada, ki z zlivanjem v novo kamnito podobo pomeni stik preteklosti in modernosti.