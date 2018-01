Jugoslovanski beton: v New Yorku na ogled ljubljanski Trg republike

V slovitem newyorškem muzeju sodobne umetnosti bodo to poletje odprli razstavo o jugoslovanski arhitekturi med letoma 1948 in 1980. Med izpostavljenimi deli je tudi Trg republike v Ljubljani, ki ga je zasnoval Edvard Ravnikar.

Foto: Ana Kovač

"Jugoslovanski arhitekti, umeščeni med kapitalistični Zahod in socialistični Vzhod, so se odzivali na nasprotujoče si zahteve in vplive ter razvili povojno arhitekturo, ki je bila obenem v skladu z oblikovanjem drugod po Evropi in širše in nasprotujoča z njim. Arhitektura, ki je nastala, je odraz radikalne raznolikosti, hibridnosti in idealizma, ki so bili značilni tudi za Jugoslavijo," so v newyorškem muzeju MoMA zapisali v napovedi razstave K betonski utopiji: Arhitektura v Jugoslaviji, 1948-1980.

V znamenitem muzeju sodobne umetnosti bo od 15. julija do 13. januarja prihodnje leto na ogled več kot 400 risb, modelov, fotografij in filmov, ki na takšen ali drugačen način pripovedujejo zgodbo o arhitekturi Jugoslavije in ki obsegajo dela najpomembnejših jugoslovanskih arhitektov, kot so Bogdan Bogdanović, Juraj Neidhardt, Svetlana Kana Radević, Vjenčeslav Richter, Milica Šterić in seveda Edvard Ravnikar.

Prav Ravnikarjev Trg republike v Ljubljani so izbrali tudi za nosilno podobo razstave, ob njem pa izpostavljajo recimo popotresno obnovo Skopja, pa nastanek Novega Beograda in prenovo Šerefudinove Bele džamije v Visokem v BiH. Kot še poudarjajo v muzeju, bo to "prva velika razstava v ZDA, posvečena izjemnemu arhitekturnemu opusu, ki je skozi 45 let obstoja Jugoslavije vzbujal pozornost mednarodne javnosti".