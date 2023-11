Javnost bo lahko prvič videla Michelangelove skrivne skice #foto

Prostor, ki je znan kot Michelangelova "skrivna soba", meri deset krat tri metre. Do leta 1955 so ga uporabljali za shranjevanje premoga. Nato je bil neuporabljen, zapečaten in desetletja pozabljen za garderobnimi omarami in naloženim pohištvom, preden so ga ponovno odkrili leta 1975.

Bazilika svetega Lovrenca, v kateri je muzej medičejskih kapel Foto: Guliverimage

Takratni direktor Paolo Dal Poggetto je številne odkrite skice pripisal umetniku Michelangelu Buonarrotiju, ki je najbolj znan po Davidovem kipu in freskah v vatikanski Sikstinski kapeli.

Dal Poggetto je verjel, da se je Michelangelo leta 1530 dva meseca skrival v sobi pred papežem Klemenom VII., ker je bil papež, član družine Medici, nanj jezen. Umetnik je bil namreč nadzornik mestnih utrdb med kratkotrajno republikansko vlado (1527 do 1530), ko so Medičejce pregnali iz mesta.

Foto: Guliverimage

Stene majhne sobe naj bi umetnik uporabil za skiciranje nekaterih svojih projektov. Kustosinja Francesca de Luca je povedala, da je prostor "resnično edinstven zaradi svojega izjemnega evokativnega potenciala".

"Zdi se, da so stene polne skic večinoma monumentalnih figur. Spremljajo jih študije, ki variirajo od poglobljenih do površnih analiz ter prikazujejo podrobnosti telesa, obrazne poteze in nenavadne poze," je povedala.

Od 15. novembra bodo majhnim skupinam do največ štirih oseb naenkrat dovolili ogled skic. Med posameznimi obiski bodo premori, da bi tako omejili čas, ko bodo skice izpostavljene LED svetlobi.

