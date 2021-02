Fascinantne ulične umetnine, ki nenadoma oživijo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Umetnik Carlosalberto GH iz Guadalajare v Mehiki je pozornost svetovne javnosti pritegnil z neobičajnimi uličnimi poslikavami, pri katerih se poigrava s perspektivo, zaradi tega pa podobe, če jih gledamo iz določenega zornega kota, oživijo in postanejo tridimenzionalne.

Poglejte:

S svojimi poslikavami pločnikov, zidov in drugih urbanih površin je gostoval že v vrsti držav po svetu, od ZDA do Nemčije in Danske.

Več njegovih poslikav si lahko ogledate tukaj: