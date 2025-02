Zato so bovle tako priljubljena malica ali kosilo

V zadnjem času se veliko govori o različnih skledah oziroma t. i. bovlah, ki so priljubljena izbira za malico ali kosilo. V nadaljevanju izveste, zakaj so tako priljubljene in katere med njimi gredo trenutno za med.

Zakaj so sklede vedno dobra izbira?

Ker imajo številne prehranske koristi. Sklede združujejo sveže, hranljive in okusne sestavine v odličen in uravnotežen obrok.

Poskusite novo SPAR To Go Brinino skledo!

Novost v SPAR Hitroteki je SPAR To Go Brinina skleda , ki vas bo navdušila z lahkotnim kuskusom in dimljenim lososom ter sladkasto svežim prelivom z mangom, koruzo, peteršiljem, oljčnim oljem in limoninim sokom. Sestavljeno solato s korenjem in edamamejem obogati kremasta omaka iz sirnega namaza, bučnega olja in soka rdeče pese, prelita prek kuskusa in dimljenega lososa. Za popolno teksturo poskrbijo hrustljavi koščki aromatične ocvrte čebule. Brinina skleda se lahko pohvali z visoko vsebnostjo beljakovin in nizko vsebnostjo sladkorja. "Moja skleda je nastala z mislijo na vse, ki si želijo okusen, zdrav in hitro pripravljen obrok, a pri tem ne želijo sklepati kompromisov pri kakovosti," pravi Brina Robinik Kobal, nekdanja tekmovalka oddaje MasterChef Slovenija. Priporoča jo vsem, ki cenijo dobro hrano, a imajo malo časa za kuhanje. Ste jo že poskusili?

Brinina skleda ima visoko vsebnost beljakovin in nizko vsebnost sladkorja. Foto: Spar

Tri bovle SPAR To Go letos prejele prestižno nagrado inovativno živilo leta

Inštitut za nutricionistiko v Ljubljani vsako leto podeli nagrade najinovativnejšim živilom. Prejmejo jih slovenski izdelki, ki so koristni za zdravje, izbor pa temelji tudi na oceni sestave in hranilne vrednosti živil. Pri izboru sodelujejo potrošniki in strokovna skupina, ki so laskavi naziv inovativno živilo leta v skupini predpripravljenih izdelkov letos podelili kar trem bovlam SPAR To Go. Nagrado so prejele SPAR To Go Nikina bovla Nike Krmec, SPAR To Go HOT champ skleda Andreja Pavličevića in SPAR To Go champ solata Andreja Pavličevića. Poskusite vse!

Foto: Spar

Privoščite si hitro malico ali kosilo z izdelki SPAR To Go Obiščite SPAR Hitroteko in izberite svoje kosilo v bogati ponudbi skled in drugih izdelkov SPAR To Go , ki jih sveže pripravljajo v trgovinah SPAR in INTERSPAR ! Vam prija nekaj toplega? Izbirajte v široki ponudbi pečenega mesa, ocvrte zelenjave in mesnih jedi, narastkov in lazanj, pic , burekov ter sveže pečenih dobrot z žara. Imate raje kaj lažjega? Poiščite svoj obrok v pestri ponudbi sendvičev , bogatih solat ali svežega sadja . V Sparu skrbijo tudi za ljubitelje eksotike, saj ponujajo različne azijske jedi, ter za vegetarijance in vegane, ki lahko izbirajo med različnimi veganskimi poslasticami . Seveda pa niso pozabili niti na sladkosnede, ki bodo med sladkimi pregrehami SPAR To Go zagotovo našli svojo najljubšo.

Izdelki SPAR To Go so vedno dobra izbira. Foto: Spar

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.