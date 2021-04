Vse, kar potrebujete za popoln piknik

Tisto sekundo, ko bo spet tako toplo in suho, da bo mogoče več kot pol ure posedati zunaj, bo sezona piknikov odprta. Pri sosedovih bo že zadišalo po mesnih, ribjih in zelenjavnih dobrotah z žara, odpirale se bodo pločevinke in odmeval bo razposajen smeh. Takrat mora biti tvoja "bojna oprema" pripravljena: vrtno pohištvo, ležalniki, odeje in podloge, žar (odstrani stare mastne madeže in ostanke oglja), oglje ali plin, razni pripomočki za peko, pladnji in posode, kozarci, krožniki in pribor, nič ne sme manjkati.

Uživanje v čudovitem, dobro pripravljenem pikniku je prava umetnost, ki združuje dobro hrano in pijačo ter najboljšo družbo. Brez dobre priprave ni dobrega piknika, čeprav je mogoče narediti čisto spodoben spontan piknik – nekaj pijače, naključni prigrizki, toplo sonce in dobra družba, pa nihče ne bo ničesar pogrešal.

Vsekakor je vsaj nekajkrat v sezoni lepo povabiti izbrano družbo na pravi piknik, kjer vse brenči od sproščenih pogovorov, v zraku pa se mešajo omamne vonjave slastnih jedi z žara. Pikniki so čarobni, pa naj bo to lenobno poležavanje v parku v dvoje s košaro dobrot in pijače, nedeljsko družinsko kosilo na domačem vrtu ali velika gostija ob pomembnem življenjskem jubileju. Čarobni so zato, ker ni zapovedanega strogega bontona – edino pravilo, ki ga morajo upoštevati vsi gostje, je sproščenost, kar ob dobri hrani na svežem zraku z izbrano družbo res ni težko.

Za dober piknik potrebuješ stabilno in suho vreme, vendar na vreme ne moreš vplivati. Lahko pa poskrbiš, da bodo tvoji gostje komaj čakali, da jih spet povabiš. Žeja ne sodi na piknik in ker se na piknikih ponavadi gostje pomerijo v različnih športnih igrah, pa še sonce prispeva svoje, je pijača ključna "sestavina" vsakega piknika.

Poskrbi, da bo na voljo dovolj pijače – ne pozabi na velike količine vode, mineralne vode, sokov in ledenih čajev, ki jih otroci obožujejo, ter seveda različnih vrst piva in radlerja. Pivo je uradna pijača vseh piknikov, zato preveri, kakšnega imajo tvoji prijatelji najraje, ga primerno ohladi in poskrbi, da bo zraven na voljo tudi dobra hrana.

Vsako leto enako vprašanje: koliko mesa za piknik?

Čeprav organiziraš vsaj en piknik letno, si vedno pred dilemo, koliko mesa kupiti. Najprej preštej goste. Velja splošno pravilo, da za odraslo osebo pripravimo 250 gramov, za otroka pa 150 gramov mesa. Količine bodo odvisne tudi od tega, ali bo piknik celodnevni dogodek in koliko športnih aktivnosti načrtuješ. Za žar so primerne različne vrste mesa: od piščanca, čevapčičev, ražnjičev in vratovine, do klobas in steakov. Ter hrenovk za najmlajše.

Žar omaka s pivom

Pripravi si slastno omako s pivom, ki bo odlično obogatila okus burgerjev, perutničk, govedine ali svinjine.

Sestavine:

skodelica sesekljane čebule

žlica olja ali masla

skodelica kečapa

2 žlici vinskega ali jabolčnega kisa

4 žlice rjavega sladkorja

2 žlici melase ali javorovega sirupa

2 žlici worcesterske omake

pol žličke česna v prahu

sol, poper in kajenski poper



V veliki kozici na olju oziroma maslu do mehkega praži čebulo, dodaj preostale sestavine in segrevaj do vretja. Ko zavre, znižaj temperaturo in med stalnim mešanjem počasi kuhaj. Omaka se mora zgostiti in reducirati na približno dve skodelici.



Hitre skrivnosti peke mesa Meso naj bo v marinadi že dan prej, da bo zares sočno in okusno. Pomembno je, da je pred peko žar dobro ogret. Meso posoli tik pred peko ali pa po tem, ko je že pečeno. Vsaj pol ure pred peko ga moraš vzeti iz hladilnika, da se bo lepše speklo. Po pečenju ga pusti malce počivati v foliji in sočen zrezek bo nared.

Poleg mesnih dobrot postrezi tudi s pečenimi morskimi dobrotami in pečeno zelenjavo – odlični so šparglji, gobe, koruza, jajčevci, bučke in sladek krompir, korenje, paprika, čebula. Spečeš lahko celo ananas, avokado in breskve, ki jih ponudiš kot sladico. Ne pozabi na kruhke in razne namaze, nabodala iz zelenjave in sira, solate z zelenjavo, testeninami in žiti, omake ter sladice – dobrodošle so pite, zavitki in mafini.

Solata z ajdovo kašo

4 skodelice ajdove kaše

velika rdeča čebula

različne paprike

češnjevi paradižniki

popečena bučka, narezana na kocke

korenje

olivno olje, sol in poper

kis

Kašo skuhamo pripravimo zelenjavo. Čebulo nasekljamo, papriko narežemo na koščke, paradižnike na četrtine. Bučko popečemo na žaru ali v ponvi, korenje pa naribamo na kolesca. Kašo odcedimo in ohladimo ter ji dodamo vse sestavine, začinimo po okusu in shranimo v posodi s pokrovom. Kis dodamo tik pred postrežbo, da zelenjava ostane hrustljava. Lahko ji primešamo še pest testenin, feta sir, olive in kapre, da dobimo odlično grško različico zelenjavne priloge.