Veste, kako pravilno pripraviti črni čaj? Kraljevi butler pozna odgovor.

Eno od kraljevih pravil priprave oz. pitja čaja je, da napitka ne mešamo s krožnimi gibi, temveč navzgor in navzdol, tako se namreč izognemo pljuskanju tekočine čez rob in žvenketajočim zvokom ob morebitnem trku žličke ob rob skodelice, zapovedi razkriva nekdanji butler princa Charlesa in vojvode Camille. Foto: Reuters

Nekdanji kraljevi butler Grant Harrold, ki je bil član gospodinjstva princa Charlesa in vojvodinje Camille in ki še vedno živi na kraljevem posestvu Highgrove, je v BBC-jevi komični seriji Miss Holand razkril štiri korake do kraljeve skodelice čaja. Posebna pozornost je posvečena mešanju.

Harroldova metoda priprava čaja:

Čaj iz čajnika zlijte v skodelico. Dodajte mleko - nikoli v obratnem vrstnem redu. Mešajte nazaj in naprej, nikoli ne uporabite krožnih gibov in nikoli se ne dotaknite robov skodelice. Delajte majhne požirke, ne srkajte.

Krožni gibi za mešanje niso dovoljeni

In zakaj ni dovoljeno mešanje čaja s krožnimi gibi, so pri Business Insiderju vprašali nekdanjega butlerja. "Če mešamo s krožnimi gibi, lahko v čaju povzročimo pravo nevihto, s tem pa se lahko zgodi tudi, da napitek pljuskne čez robove skodelice, kar se ne sme nikoli zgoditi," način priprave razloži Harrold.

Če žlička zadene stranice skodelice, pa to spremlja žvenketajoč zvok, "česar si ne želimo za popoldansko čajno mizo", dodaja nekdanji butler. Foto: Reuters

Zvok, ki si ga ne želite

"Prepričan sem, da kraljica uživa čar Assam in Earl Grey na tradicionalni način - pripravljen v čajniku iz čajnih listov in nato prelit v skodelico iz kitajskega porcelana. Uporablja pa tudi cedilo," je še ena od plemiških navad, ki jih razkriva nekdanji član dvornega osebja. Nekdanji butler še zagotavlja, da je to, da imajo člani kraljeve družine med pitjem iztegnjen mezinec, čisti mit.

Malica ob čaju

Če popoldanski čaj spremljata sladica ali sendvič, potem je dobro poznati še pravila, ki spremljajo uživanje tovrstne malice.

Čajnega kolača, ki ga pogosto uživamo z maslom in marmelado, se na britanskem dvoru lotevajo z nožem ali pa s trganjem na manjše koščke, kar z rokami. Prvi nanos vedno predstavlja maslo, sledi mu marmelada.

"Če pa bo kraljica obiskala Cornwall, si bo najprej namazala marmelado, šele nato maslo, medtem ko bo v Devonu marmelada sledila namazanemu maslu. Tako torej, kot to počnejo tam, saj je zelo diplomatska," nekdanji butler še razkriva strateška ozadja navad, ki spremljajo kraljevo uživanje čaja.