Veliko priznanje za Slovenca v Italiji

Pretekli konec tedna so v italijanskem mestu Parma razkrili dobitnike zvezdic in drugih priznanj v novi izdaji kulinaričnega vodnika Michelin. Večina oči je bila uprta v restavracijo Uliassi v mestu Senigallia na jadranski obali Italije, ki je dobila še tretjo zvezdico, najvišje priznanje Michelinovih ocenjevalcev, nas pa so bolj pritegnile druge, Sloveniji bližje nagrade.

Posebna nagrada za ambasadorja kraških vin

Podelili so namreč več posebnih nagrad, na primer za najboljšo strežbo in najboljšega mladega kuharja, pa tudi nagrado za "strast do vina", kot so jo poimenovali. Ta je šla v roke Avguština Devetaka, zamejskega Slovenca, ki že desetletja vodi gostilno oziroma Devetak v kraju Vrh svetega Mihaela blizu Sovodnja ob Soči.

Kdor je to zamejsko gostilno že obiskal, je zagotovo opazil, da ima gospodar, ki ga bližnji kličejo Uštili, izjemno vinsko klet. Je pravi ambasador kraških vin, tako z italijanske kot slovenske strani meje, rad ima tudi druge bližnje slovenske in zamejske vinarje.

"Ne izključujem vin iz drugih krajev, a vsekakor poudarjam vina po svojem okusu z našega teritorija, iz Krasa, Brd, tudi Vipavske doline in Istre. V zadnjih letih se nekoliko odmikam od francoskih in italijanskih etiket ter se vse bolj osredotočam na slovenska imena," nam je povedal že pred nekaj leti, ko smo ga obiskali v njegovi gostilni.

Foto: Klemen Korenjak

Zdaj so njegovo predanost raziskovanju teritorija, ki ga obdaja, opazili in nagradili tudi pri Michelinu. "Strast in gostoljubje sta zmagovalna kombinacija že skozi tri generacije družine Devetak, ki jo zdaj predstavlja Avguštin Devetak s svojimi štirimi hčerkami," so pojasnili odločitev, zakaj so ga nagradili.

"Avguštinova klet je plod treh desetletij raziskovanja, ki ga je začel že njegov oče, bogata je tako z italijanskimi kot drugimi vini, izstopajo predvsem vina sosednjih in drugih bližnjih držav, kot so Slovenija, Avstrija, Madžarska in Nemčija," so še zapisali in Devetaka pohvalili, da ima njegova vinska ponudba izjemno razmerje cene in kakovosti, prav tako je bogat izbor vin, ki so na voljo na kozarec.

Foto: Klemen Korenjak

Slovenec, ki ima Michelinovo zvezdico že več kot deset let

Še en zamejski Slovenec, ki ga imajo Michelinovi ocenjevalci redno v čislih, je Joško Sirk oziroma njegova gostilna na posestvu La Subida, ki že več kot deset let nosi Michelinovo zvezdico. Pripeli so jim jo tudi letos. Mimogrede, Sirk je letos praznoval že častitljivih 50 let, odkar vodi gostilno - prevzel jo je, ko mu je bilo le 16 let.

Zvezdico je končno dobil tudi Trst

Sicer pa je izid novega Michelinovega vodnika za Italijo razveselil tudi Trst, kjer so vendarle dobili restavracijo z Michelinovo zvezdico. To so podelili restavraciji Harry's Piccolo na osrednjem tržaškem trgu Piazza Unita d'Italija oziroma Trgu italijanske enotnosti. Harry's v pritličju hotela Duchi d'Aosta sicer ni novost, obstaja že leta, pred le sedmimi meseci pa je tamkajšnjo kuhinjo prevzel nov mojster in v Trst prinesel težko pričakovano zvezdico.

Preberite še: