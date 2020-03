Velika noč letos malo drugače

Oglasno sporočilo

V ekipi Moje čokolade smo tudi tokrat izkoristili svojo vedno bolj polno bazo receptov. Ampak preden pridemo do sestavin in korakov, kako lahko doma z vsakdanjimi sestavinami pripraviš slastne čokoladne kolačke, še nekaj zanimivosti velike noči, ki jih zagotovo še ne poznaš.

Velika noč vsako leto na drug datum

Velika noč je premakljiv praznik, od datuma velike noči so odvisni tudi datumi nekaterih drugih cerkveni praznikov in tudi pust. Na prvem ekumenskem koncilu v Nikeji so določili, da se veliko noč praznuje na prvo nedeljo po prvi pomladni polni luni. Tako je lahko velika noč med 22. marcem in 25. aprilom. Letos bomo veliko noč praznovali v nedeljo, 12. aprila.

Kaj ima zajček z veliko nočjo?

Zgodba o zajčku, ki nosi darila, se je začela v Nemčiji, kjer kroži stara zgodba o revni materi, ki svojim otrokom ni mogla kupiti daril, zato je pobarvala jajca in jih skrila po svojem vrtu. Otroci, ki so iskali jajčka na vrtu, so med njimi opazili zajčka. Mislili so, da je bil zajček tisti, ki jim je prinesel pisane pirhe.

Pššššt, kar naj takšna misel še ostane.

Velikonočni pirhi

Tradicija podarjanja velikonočnih jajc izhaja že iz časov Egipčanov, Perzijcev, Galcev, Grkov in Rimljanov, ki so v jajcu videli simbol življenja.

Barvanje jajčk simbolizira ponovno rojstvo, poslikava jajčk je značilna za pomladni čas, ko se prebuja narava. Rdeče obarvana jajčka v krščanstvu simbolizirajo tudi kaplje Kristusove krvi.

Jajca lahko barvamo tudi z naravnimi barvami, kot so to počeli že včasih. Rdečo barvo lahko dobimo tako, da jajčka namakamo v zavretku iz lupin rdeče čebule, rjavo z olupki čebule, rumeno z žafranom ter zeleno z zelenim čajem, špinačo, regratom in koprivo.

Kako so nastala prva čokoladna jajčka?

Prvo čokoladno velikonočno jajce so v komercialne namene izdelali leta 1873 v Veliki Britaniji v čokoladnici Fry and Sons. Pred tem so se ljudje obdarovali s praznimi jajci, narejenimi iz kartona, ki so jih napolnili z darilci.

Razvoju čokoladnih jajc je sledil John Cadbury, ki je leta 1875 naredil prvo Cadburyjevo velikonočno jajce, do leta 1892 pa je podjetje proizvajalo že 19 različnih linij, vsa jajca pa so bila narejena iz temne čokolade. Podjetje je pozneje še bolj zaslovelo s polnjenimi kremastimi čokoladnimi jajčki.

Obljubimo, da bodo trojni čokoladni velikonočni kolački navdušili tako tebe kot tvoje bližnje. Še posebej pa bodo navdušili vse čokoholike, saj so sestavljeni iz več vrst čokolade. Recept je hiter in preprost, tako da je primeren za vse, tiste malo bolj in tiste malo manj vešče v kuhinji.

Sestavine za brownie kolačke

Sestavine za čokoladno kremo

250 g sladke smetane

250 g temne čokolade BAM

Postopek priprave brownie kolačkov:

korak: Čokolado in maslo stopimo nad vodno paro in ju nato nekoliko ohladimo. korak: Jajca penasto umešamo z rjavim sladkorjem v prahu in jih primešamo k ohlajeni čokoladni mešanici. korak: Dodamo še presejano moko s kakavom in termostabilne čokoladne kapljice. korak: Maso nadevamo v pekač za kolačke in pečemo 25 minut na 160 stopnjah Celzija.

Postopek priprave čokoladne kreme:

korak: Smetano segrevamo do vretja. Preden zavre, jo odstavimo s štedilnika in z njo prelijemo koščke čokolade. korak: Mešamo, da se vsa čokolada enakomerno stopi, in nato čokoladno mešanico čez noč postavimo v hladilnik. korak: Naslednji dan jo stepemo do kremaste teksture in nabrizgamo na vrh kolačkov. korak: Na vrh čokoladne kreme razvrstimo pisane bonbončke v obliki velikonočnih jajčk za dekoracijo.

Kolačke postrezi po velikonočni pojedini in razveseli tako najmlajše kot tudi tiste malo starejše. Pa veselo sladkanje in lepe velikonočne praznike ti želi ekipa Moje čokolade!

Naročnik oglasnega sporočila je Moja čokolada.