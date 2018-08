Valeria 1904: oblegana gostilna na cesti v Trst, kjer govorijo slovensko

Malo je krajev, ki imajo na sto metrih tako izvrstno in poceni vinoteko kot vrhunsko restavracijo. Kaj bi dali, da bi imeli v Ljubljani ali v Mariboru na eni ulici tako vinoteko Vatta kot gostilno Valeria, zaradi katerih so ljubiteljem dobrih vin in hrane te dni Opčine celo bolj zanimive kot Trst.

Gostilna Valerija 1904

Dunajska cesta (Strada per Vienna) 52, 34151 Opčine (Opicina), Italija

Telefon: +39 040 9220286

Prenovljena gostilna Valeria, ki jih pripada tudi manjši hotel, je že na prvi pogled precej modernejša kot hišica na italijansko-slovenski meji, v kateri je deloval Bak. Pogled na jedilni list odkriva tudi, da je na Opčinah na voljo več testenin, še vedno pa je poudarek na mesninah, ob domačih tudi tistih prestižnih iz drugih dežel ali celo z drugih celin.

Foto: Miha First

Valeria 1904 je kronično razprodana gostilna, kjer se je pametno naročiti vsaj nekaj dni ali pa kar teden prej, nedvomno zato, ker je ena od najboljših na italijanskem Krasu, in tudi zato, ker ima izvrstno vinsko karto, na kateri je z naskokom največ kraških zamejcev. Kljub temu na začetku najraje natočijo briško Bjano rose, pa tudi sicer imajo kar nekaj vin z naše strani Brd, ob tem pa še predstavnike vseh pomembnejših vinorodnih pokrajin v Italiji, najti je mogoče tudi nekaj francoskih vin in celo kakšnega libanonca.

Pršut mangalice Foto: Miha First

Iz kuhinje so nas pozdravili s pršutom mangalice z debelo plastjo maščobe, kot se za te prašiče spodobi. Nič ustvarjalnega, le čista naklonjenost lastnika in kuharja do tovrstne svinjine. Oberdan tudi sicer ni tipičen predstavnik sodobne ustvarjalne kuhinje. Krožniki so bogatejši, ustvarjalnost pa izraža zgolj z majhnimi dodatki sicer znanim jedem.

Račje prsi z zelenim jabolkom in marelično omako Foto: Miha First

Račji špeh, kot v zamejski slovenščini poimenujejo prekajene račje prsi, zavijejo okoli sesekljane rukole in tako oblikujejo tortico, ki jo spremljajo zelena jabolka in marelična omaka.

Druga tortica, ki smo jo naročili, je bila iz jajčevcev, podložili so jo s sladkimi svežimi paradižniki in opremili z bivoljo mocarelo. V arzenalu predjedi imajo tudi žepke bresaole in lokalne sire, nas pa je navdušil prekajeni jelen z grenivko in regratovim pestom. Osvežilno, ni kaj, cene omenjenih jedi pa se gibljejo pod desetimi evri.

Dimljen jelen z grenivko in regratovim pestom Foto: Miha First

Iz serije belih vin smo tudi po nasvetu natakarja izbrali izjemno Lupinčevo zvrst vitovske in malvazije Stara brajda, steklenico za ugodnih 18 evrov. V Sloveniji za dva evra na kozarec takšnega vina skoraj ni mogoče dobiti. Podobno kot pri nas v gostilnah ni blekov, vsaj takšnih z domačo kokoško, kot jih skuha mojster Oberdan, ne.

Bleki s kokoško Foto: Miha First

Kot smo že omenili, je v Valeriji kar nekaj testeninskih krožnikov, iz polnozrnate moke pripravijo tudi kanole, ne kanelone, jih napolnijo z govejim ragujem, gratinirajo in postavijo na kremo kopriv. Še ena jed, ki jo je treba poskusiti.

In še nekaj je treba reči. Kraška kuhinja, ki jo razvijajo pri Valeriji, meša vplive naše in italijanske kuhinje, a v vsakem primeru ni pretežka, kot se rado zgodi na naši strani meje. Mimogrede, testenine pri Valeriji so po devet evrov. Zmerno, kajne?

Kanoli z govedino Foto: Miha First

V velikem finalu večera pa skoraj ni dvoma, najpomembnejše jedi, tiste v okolici 20 evrov so iz prestižnih vrst mesa iz tujine. Zmagovalec večera je bil gotovo pljučni file argentinskega žrebička, h kateremu smo naročili poskočno, kot pravijo, cikorijo s feferoni in česnom.

Žrebičkov file iz Argentine Foto: Miha First

Na drugi strani je le malo manj navdušenja poželo srce, najboljši del pljučne govedine, ki ga postrežejo na vročem kamnu in si ga jedec sam popeče. Če k obema mesnima jedema prištejemo še bogato zvrst merlota in terana Ruje 2010 iz kleti Zidarich, je jasno, da je osrednji del večerje pri Valeriji na Opčinah čisti užitek.

Goveji biftek na vročem kamnu Foto: Miha First

Oberdanovi radi poudarjajo svoje slovenske korenine tudi pri sestavinah. Jasno, pri vinu najbolj, a tudi sol je piranska in olje belice dobijo od Snožakov iz Doline, natančneje iz Boršta.

Kaj pa sladice? Imajo palačinke z nutelo ali marmelado, serijo sorbetov in sladoledov ter štruklje, mi pa smo, jasno, raje napadli soliden mille foglie z vaniljevo kremo in jagodami ter zmrzlino v obliki Ferrerovega Rocherja. Konec koncev smo bili v Italiji, kjer smo se konkretno najedli za kakšnih 40 evrov na osebo.

Mille foglie ... Foto: Miha First

... in hišni Ferrero Rocher Foto: Miha First

Povzetek

Gostilna s hotelom na Opčinah, ki po eni strani ohranja kuhinjo s kraškimi sestavinami, po drugi strani pa je vseeno, predvsem pri bogatih glavnih jedeh, bližje moderni kuhinji, kot jo je videti v "boljših" furlanskih restavracijah.

Vinska karta temelji na kraških vinih iz bližnje okolice, ob tem imajo ne preširoko, a natančno izbrano bero italijanskih vin iz drugih pokrajin. Veliko je tudi slovenskih imen, tako iz Brd kot z naše strani Krasa, tudi kakšne francoze boste našli. Cene vin so ugodne.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.