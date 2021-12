Vabljeni na večer, o katerem boste nekoč lahko pisali v svojih spominih

Vemo, kako so jedi še okusnejše v družbi ljubljenih. Posebni trenutki, v katerih smo skupaj uživali, so postali redkejši, zato jih še toliko bolj cenimo. Trenutne razmere so nas malce oddaljile od naših najdražjih, zato je želja po skupnih trenutkih in uživanju ob dobri hrani toliko močnejša. Praznični december je kot nalašč za ustvarjanje skupnih spominov in ob ustreznih previdnostnih ukrepih je vseeno marsikaj izvedljivo.

Zato Mastercard skupaj s Hišo Franko in svetovno priznano chefinjo Ano Roš, edino nosilko dveh Michelinovih zvezdic v Sloveniji, predstavlja edinstveno pop-up restavracijo, oblikovano ob lansiranju najnovejših ekskluzivnih ugodnosti za imetnike premium kartic Mastercard World in Mastercard World Elite. Vendar to ne bo le pop-up restavracija, to bo restavracija, ki bo gostom ponudila prav posebna doživetja. Že sama lokacija ima simbolni pomen, pop-up restavracija bo med 6. in 11. decembrom namreč v čudovitem ambientu atrija glavne pošte v Ljubljani. Pošta je skozi zgodovino združevala ljudi in tudi tokrat bo z nepozabnimi spomini povezala bližnje.

Za popoln uvod v praznične dni se bo iz skrivnostnega Posočja le za nekaj dni v ljubljanski vrvež preselila ekipa Hiše Franko, kjer bo 7. najboljša chefinja na svetu Ana Roš posebej za to priložnost ustvarila osemhodni meni z največjimi uspešnicami Hiše Franko. V prestolnici se bodo tako za teden dni na krožnikih znašle tudi jedi, ki jih danes niti v Hiši Franko ni več moč okusiti. Gostje si bodo od ponedeljka do sobote ob 12. uri lahko privoščili kosilo, v soboto, 11. decembra, pa ob 19. uri tudi večerjo izpod rok naše najbolj priznane kuharske mojstrice in njenih sodelavcev iz Hiše Franko.

"Doživetja so tista, ki nas navdihujejo, povezujejo in omogočajo neprecenljive spomine, zato je glavno poslanstvo podjetja Mastercard, da ustvarja doživetja, ki nagovarjajo čute. Ne le, da bodo gostje lahko uživali v vrhunski gurmanski izkušnji, vsak bo imel možnost svoje doživetje deliti s svojimi ljubljenimi, ki na samem dogodku iz različnih razlogov ne bodo mogli biti prisotni," je povedal Aleš Petejan, vodja marketinga pri Mastercard Slovenija.

Skrajni čas je torej, da se vsaj za kakšen trenutek vrnemo v "normalnost" in spišemo nove nepozabne spomine, za katere bodo poskrbeli Mastercard s Hišo Franko in vrhunsko chefinjo Ano Roš.