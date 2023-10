Teden restavracij 2023: jesen brez ostankov

Oglasno sporočilo

Med 13. in 23. oktobrom 2023 poteka jesenski Teden restavracij pod sloganom Več okusa za manj ostankov, s katerim organizatorji spodbujajo k zmanjšanju zavržene hrane in odpadkov v gostinstvu. Restavracije so rezervacije začele sprejemati v ponedeljek, 2. oktobra.

Foto: MKGP

Teden restavracij, ki letos praznuje že deseto obletnico, je največji kulinarični dogodek v Sloveniji, ki letno privabi več kot sto tisoč gostov. Na tokratnem Tednu restavracij, ki bo potekal med 13. in 23. oktobrom, sodelujejo 103 izbrane slovenske restavracije in gostilne, med njimi tudi 28 restavracij, ki so prejele oznake kakovosti kulinaričnega vodiča Michelin.

Po izjemno uspešnem spomladanskem Tednu restavracij, ki je presegel vsa pričakovanja, tudi jesenski dosega odlične rezultate. Restavracije so rezervacije začele sprejemati v ponedeljek, 2. oktobra, in že zdaj presegajo številke iz spomladanskega obdobja za 15 odstotkov.

Z letošnjim sloganom Več okusa za manj ostankov organizatorji spodbujajo k zmanjšanju zavržene hrane in odpadkov v gostinstvu. "V sklopu Tedna restavracij gostince spodbujamo k obravnavi različnih družbeno odgovornih tem, promociji lokalnih dobaviteljev ter prizadevanjem za zmanjšanje odpadkov. Že spomladi so sodelujoče restavracije dokazale, da brez odpadkov ni le modni slogan, temveč stalna skrb, da je zavržene hrane in odpadkov v gostinstvu in prehrani čim manj," je povedal Uroš Mencinger, kulinarični kritik in soustanovitelj Tedna restavracij.

Uroš Mencinger, kulinarični kritik in soustanovitelj Tedna restavracij Foto: MKGP

Tednu restavracij se letos pridružuje tudi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s promocijsko kampanjo Izbrana kakovost - Slovenija. Gostinci bodo lahko z znakom izbrana kakovost - Slovenija označili jedi, pripravljene iz kakovostnega, slovenskega, certificiranega govejega in perutninskega mesa iz sheme izbrana kakovost. Teden restavracij si v sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prizadeva spodbuditi večjo uporabo lokalnih sestavin v slovenskih gostilnah in restavracijah.

V ospredju projekta je prepoznavanje naraščajoče ozaveščenosti slovenskih potrošnikov glede izvora živil. Kakovost in sestava živil, slovenski izvor, okoljska trajnost ter etičen odnos do živali postajajo ključni dejavniki pri izbiri živil za domačo uporabo, pa tudi pri ponudbi restavracij. S partnerstvom v kampanji Izbrana kakovost - Slovenija se Teden restavracij aktivno vključuje v promocijo lokalne kakovosti.

Foto: MKGP

"V okviru Tedna restavracij se želimo približati gostom kot končnim potrošnikom ter tako povečati prepoznavnost in zaupanje v znak izbrana kakovost. Želimo spodbuditi gostince, da označujejo in poudarjajo slovenske surovine ter tako potrošnikom olajšajo izbiro, saj jasno izpostavljeno poreklo surovin omogoča bolj zavestno odločanje. Prizadevamo pa si tudi, da potrošniki sami postanejo zagovorniki tega pristopa ter začnejo aktivno spraševati po poreklu in kakovosti surovin. Naš cilj je poudariti slovenski nacionalni interes v razvoju domačega kmetijstva z namenom ohranjanja in povečevanja delovnih mest ter ustvarjanja dodane vrednosti kmetijskim in živilskim proizvodom," pojasnjuje direktorica Direktorata za hrano in ribištvo Ana Le Marechal Kolar.

Direktorica Direktorata za hrano in ribištvo Ana Le Marechal Kolar Foto: MKGP

"Pri svojem delu cenimo uporabo visokokakovostnih, lokalno pridelanih sestavin, saj verjamemo, da je to ključnega pomena za izjemno gastronomsko izkušnjo. Teden restavracij igra aktivno vlogo pri spodbujanju te filozofije, saj podpira gostince na različne načine, vključno z vzpostavljanjem povezav z dobavitelji ter spodbujanjem trajnostnih praks. Ta pristop ne izboljšuje le gastronomske izkušnje, temveč tudi prispeva k lokalnemu razvoju in omogoča restavracijam sodelovanje z najkakovostnejšimi lokalnimi pridelovalci," je povedala Nina Bratovž iz restavracije JB.

Gašper Puhan, lastnik in vodja restavracije Galerija okusov ter podpredsednik največjega mednarodnega združenja visoke kulinarike JRE, meni, da je za razvoj gastronomije tako na nacionalni kot tudi širši ravni ključnega pomena uveljavljanje visokih standardov kakovosti in vzpostavljanje trajnostnega poslovnega modela. "V okviru projekta Teden restavracij je ključno, da organizatorji skrbijo za vključitev najboljših slovenskih restavracij, kar se tesno povezuje z vključitvijo v projekt Izbrana kakovost - Slovenija, ki prav tako poudarja visoko kakovost živil in lokalno samooskrbo. Za uspešno uresničevanje ciljev razvoja gastronomije v državi je ključnega pomena celovita obravnava procesa od proizvajalcev sestavin pa vse do gostov. Pozdravljamo, da se shemi izbrana kakovost - Slovenija pridružijo tudi drugi sektorji slovenskega kmetijstva, saj bo to restavracijam omogočilo lažji dostop in poglobljeno sodelovanje z najkakovostnejšimi lokalnimi pridelovalci," je sklenil Gašper Puhan.

V Tednu restavracij, ki promovira vrhunsko slovensko kulinariko, sodelujejo najboljše slovenske restavracije, ki dvakrat letno - spomladi in jeseni - v desetih dneh v svojih restavracijah predstavijo svoje znanje v treh hodih in po prijazni ceni. S tem slovenski gostinci nagradijo svoje stalne goste za njihovo zvestobo in povabijo nove, da spoznajo vrhunsko kulinariko, ki ni vedno draga. Več informacij: https://vivi.si/

Naročnik oglasnega sporočila je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.