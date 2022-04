Šunke AVE premium iz izključno slovenskega mesa

Oglasno sporočilo

Šunke so odlično živilo, ki ga na naših krožnikih lahko uporabimo na sto in en način – kot odličen zajtrk, malico ali predjed na večerji z več hodi. V zadnjih letih je potrošnikom postalo zelo pomembno, da je hrana, v kateri uživajo, okusna in lokalnega izvora. Pri AVE se tega zelo dobro zavedajo in zato potrošnikom ponujajo le najboljše.

Živila lokalnega izvora pomembno pripomorejo k bolj uravnoteženi prehrani. Ta blagodejno vpliva na naše zdravje in hkrati manj obremenjuje okolje. Pomemben dejavnik je tudi, da hrana, v kateri uživamo, ne potuje predolgih poti do našega krožnika.

Zakaj so šunke AVE drugačne?

Lani smo na trgovskih policah lahko opazili nove premium šunke AVE. Od preostalih se razlikujejo po tem, da je meso skrbno izbrano in najvišje kakovosti. Za proizvodnjo šunke se uporablja meso, ki je izključno slovenskega porekla.

Za ljubitelje mesnih izdelkov so razvijalci izdelkov pri AVE naredili še korak naprej. Živali hranijo s slovenskimi žiti in prihajajo iz njim prijazne reje. V postopek predelave mesa vključujejo samo cele kose, kar zagotavlja ohranjanje okusa in izvrstno izkušnjo za naše brbončice. Pri AVE ničesar ne prepustijo naključju in potrošniku ponujajo le najboljše. Na prodajnih policah nas neprestano navdušujejo z novostmi ter vlagajo v razvoj in napredek. Postopek predelave mesa vključuje samo cele kose mesa.

Šunka dimljena, Šunka mediteran, Šunka z ocvirki, Šunka rustika in Šunka panonija. Pet raznovrstnih okusov nas bo popeljalo na kulinarično popotovanje vse od Mediterana do Panonije. S široko ponudbo okusov se predstavlja kar pet premium šunk –. Pet raznovrstnih okusov nas bo popeljalo na kulinarično popotovanje vse od Mediterana do Panonije.

Pot do krožnika

Skrajševanje dobavnih verig in vertikalna veriga nadzora omogočata, da lahko pri AVE ponudijo le najboljšo in domačo hrano. Izdelke se z njeno pomočjo lažje sledi in zagotavlja, da so varni za uporabo. S tem potrošnikom zagotavljajo, da je hrana zdrava in najvišje kakovosti. Skrajšana dobavna veriga – že pri izbiri žit, ki so izključno slovenska – poskrbi, da se na naših krožniki znajde svež izdelek, ki je za okolje manj obremenjujoč.

