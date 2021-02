Ste za zajtrk v postelji? Preizkusite recept za zaljubljeno valentinovo.

Oglasno sporočilo

Ana je pripravila srčkane toaste za zajtrk, ki so zaradi dodatka vsestranskih namazov Rio Mare Paté popolnoma preprosti in okusni, a tudi nadvse očarljivi. Tokrat je za svojega dragega izbrala klasičen okus tunine, zase pa okus lososa, ki prijetno razvaja brbončice in poskrbi za dober začetek dneva. Namazi Rio Mare Paté obogatijo vsako jed in navdušijo tudi najbolj zahtevne gurmane, saj vsebujejo kakovostne in skrbno izbrane sestavine brez dodanih konzervansov. Na voljo so v vsem dobro znani praktični tubi, ki je odlična tudi za najmlajše, izbirate pa lahko med slastnimi okusi, kot so losos, tunina in na soncu sušeni paradižniki ter drugimi. Letošnja novost so namazi Rio Mare Paté v elegantni ovalni pločevinki, ki jo lahko ponovno zaprete. Paté z limoninim sokom vas bo s prijetno svežino popeljal v poletne dni, ljubitelje mediteranskih okusov pa bo navdušil Paté z olivami. Izjemno okusen je tudi Paté s papriko, na katerega prisegajo ljubitelji zelenjave.

Postopek priprave tega slastnega zajtrka za dve osebi je popolnoma preprost, saj potrebujete le:

1–2 žlici tuninega namaza Rio Mare Paté s papriko in namaza Rio Mare Paté z lososom,

1 žlico olja,

4 rezine kamutovega toasta (ali drugega po želji),

1 jajce,

½ avokada,

ščepec soli in popra.

Postopek najdete na Aninem blogu, kjer je na voljo še več okusnih receptov z izdelki Rio Mare. Za slastne novosti pokukajte tudi na spletno stran www.riomare.si in https://www.facebook.com/Rio.Mare.Slovenija/. Želimo vam zaljubljeno valentinovo!

