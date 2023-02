Star kruh je lahko osnova gurmanske jedi

Foto: Shutterstock

Gazpačo

Ta hladna juha izvira iz Andaluzije, kjer jo poznajo v številnih variantah. Osnovni recept za beli gazpačo izvira iz časa starega Rima, najbolj priljubljen in slaven pa je rdeči gazpačo s paradižniki.

Sestavine:

110 ml belega kisa,

1 strok česna,

1 kumara,

oljčno olje,

100 g sredice kruha,

1 zelena paprika,

1 rdeča paprika,

1 manjša rdeča čebula,

sol,

poper.

Priprava

Kruhu odstranite skorjo in jo shranite. Sredico kruha narežete na koščke, postavite v posodo in jo zmočite s kisom in nekaj vode. Pustite marinirati, dokler kruh ne bo vpil večine tekočine. Kruh ožemite in ga postavite na stran. Opran paradižnik prerežite na pol in mu ostranite semena, kumaro olupite, ji odstranite semena in jo narežite na kolobarje. Prav tako očistite in narežite tudi obe papriki, čebulo in česen. Vso zelenjavo postavite v mešalnik, dodajte nekaj oljčnega olja, solite in poprajte ter zmiksajte, dokler ne dobite gladke in goste juhe. Juhi dodajte še namočen kruh, po potrebi še nekoliko dosolite in dodajte še nekaj kapljic kisa (po okusu). Še nekaj sekund premešajte v mešalniku, nato pa juho postavite za kakšno uro v hladilnik.

Medtem na kocke narežite skorjo kruha, ki vam je ostala. Kocke pokapajte z oljčnim oljem, segrejte ponev in v njej opecite kruhove kocke, dokler ne dosežejo lepe zlate barve.

Juho postrezite s kockami kruha, na mizi pa lahko postrežete tudi svežo narezano zelenjavo, ki ste jo dodali v juho.

Foto: Shutterstock

Bučkine polpete s kruhom

Bučkine polpete so lahko glavna jed ali priloga, okusne so tople ali hladne, lahko so tudi krasen nadev za sendvič. Za glavno jed jih postrezite vroče s pomako in solato, odlična pomaka je lahko tzatziki. Če izpustite origano, pa se bodo polpeti lepo ujeli s toskansko paradižnikovo omako.

Sestavine:

200 g kruha,

600 g bučk,

3 jajca,

krušne drobtine (lahko jih naredite tudi sami),

olje za cvrtje,

sol in poper,

ščep suhega origana,

nariban parmezan.

Priprava

Oprane bučke naribajte na srednje debele koščke, postavite jih v cedilko in solite. Naj počivajo 30 minut, potem iz njih iztisnite tekočino. Medtem kruh naribajte na koščke in ga dodajte dobro odcejenim in stisnjenim bučkam. Zmesi primešajte jajca, sir, poper, sol in origano. Če je masa preveč mokra, ji primešajte nekaj krušnih drobtin. Z rokami oblikujte polpete in jih potopite v segreto olje. Med cvrtjem jih večkrat obrnite. Ko bodo dosegle lepo zlato barvo, so pečene. Polpete postavite na papirnato brisačo, da se olje vpije, in jih postrezite na izbran način.

Foto: Shutterstock

Toskanska paradižnikova omaka

Naj v vaši kuhinji zadiši po sončni Toskani.

Sestavine:

800 g kruha,

zreli paradižniki,

50 g bazilike,

3 stroki česna,

oljčno olje,

sol in poper.

Priprava

Na olju najprej prepražite stroke česna, nato dodate na kocke narezan paradižnik, dobro premešajte in posolite. Ko se paradižnik omehča, dodajte baziliko in poper ter kuhajte še približno 10 minut.

Če se omaka preveč zgosti, lahko sproti dodate toplo vodo ali nekaj žlic zelenjavne juhe. Pustite, naj še nekaj časa vre, nato dodajte na kocke narezan kruh. Dobro premešajte, tako da bo kruh vpil paradižnikovo omako, in pustite, da vre še približno 15 minut. Kuhano omako pustite počivati v zaprtem loncu še eno uro, nato jo postrezite z nekaj kapljicami svežega ekstra deviškega olivnega olja.

Foto: Shutterstock

Kruhovi njoki

Preprosto izvrstni!

Sestavine:

300 gramov kruha,

1 l mleka,

200 g bele moke,

20 g naribanega parmezana,

muškatni orešček,

sol in poper.

Priprava

V segreto mleko namočite na koščke narezan kruh in ga pustite nekaj ur počivati, da bo dobro vpil mleko. Mešanico kruha in mleka nato premešajte in kruh nato rahlo ožemite z rokami. Stresite ga v novo posodo, dodajte jajca, sir in ščepec popra ter soli, dodajte mu nekaj muškatnega oreščka, na koncu dodajte še toliko moke, da boste dobili homogeno maso za njoke.

V vrelo in soljeno vodo počasi in z žlico stresite poljubno narezane njoke. Ko priplavajo na površje, so kuhani. Postrezite jih s poljubno zelenjavno, sirno ali mesno omako.

Foto: Shutterstock

Žemelšak

Zelo okusna sladica, ki bo vsem všeč.

Sestavine:

star kruh,

4,5 dl mleka,

8 jajc,

100 g sladkorja,

1 vaniljev sladkor,

hruške iz kompota,

rjavi sladkor,

cimet v prahu,

smetana za kuhanje.

Priprava

Kruh narežemo na rezine, ki naj ne bodo debelejše od enega centimetra. Rezine razporedimo po namaščenem pekaču, tako da pokrijemo dno. V posodi zmešamo mleko, jajca, sladkor in vaniljev sladkor. Zmes prelijemo po kruhu tako, da je popolnoma prekrit. Po vrhu razporedimo odcejene hruške iz kompota in potresemo z rjavim sladkorjem in cimetom (približno pol čajne žličke). Pekač za vsaj štiri ure, še bolje pa čez noč, postavimo v hladilnik. Tako bo zmes bolj kompaktna. Pekač vsaj pol ure pred pečenjem vzamemo iz hladilnika. S smetano za kuhanje oblijemo hruške in pečemo na temperaturi 150 °C od 45 do 55 minut.