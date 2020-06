Slastno za oči in brbončice: recepti za najlepše pikniške priloge

Ne samo nesramno okusne, ampak tudi čudovite na pogled. Preverite, kako pripraviti izvrstne in edinstvene priloge za popoln piknik in hkrati tudi, na kakšen način ujeti kulinarični trenutek v popolno fotografijo.

Foto: Getty Images

Ali veste, da so fotografije hrane na družbenih omrežjih tako priljubljene zato, ker jemo tudi z očmi? Ste vedeli, da hrano v resnici jemo kar z vsemi petimi čuti?

Čeprav bi verjetno najprej zatrdili, da hrano zaznavamo predvsem z okusom, pa strokovnjaki ugotavljajo, da naši možgani ob okušanju hrane združujejo vtise različnih čutov. Hrano tako zaznavamo z vonjem, okusom, sluhom, tipom in seveda vidom. Prav videz hrane postaja vedno bolj pomemben dejavnik pri ocenjevanju hrane, ne samo v profesionalni kulinariki, ampak tudi pri pripravi vsakodnevnih obrokov.

Lepo pripravljena hrana že na pogled lahko vzbuja pozitivna občutja.

Prav zato danes postaja vedno bolj pomembna tudi fotografija hrane, zlasti v času, ko je Instagram najboljši vir za iskanje kulinaričnega navdiha, predvsem skozi popolne fotografije.

Lepa fotografija v možganih spodbudi občutek ugodja, ki ga je človek nekoč davno doživel, ko je zagledal hrano in si tako zagotovil preživetje. "Virtualna hrana" tako na neki način nadomesti resnični doživljaj.

Preizkusite nove recepte za vso poletno sezono

Čas izolacije in druženja doma je pri mnogih prebudil željo po večji kulinarični kreativnosti. Marsikdo je pri sebi odkril nove veščine in se tako podal tudi na bolj neznana kuharska področja. Za vse tiste, ki ste v preteklih mesecih dodobra izpopolnili svoje znanje, in seveda za vse tiste, ki za to poletje iščete nove ideje, smo s spletne revije Naravno & Okusno izbrali tri edinstvene recepte. Z njimi bo vsak vaš piknik poglavje zase in bo vaše goste nedvomno navdušil – vseh pet čutov.

Sestavine:

večji šampinjoni

riž Arborio Natureta

omaka Arrabbiata Natureta

sol

peteršilj

poper

Priprava:

Gobicam odstranimo peclje in jih očistimo. Riž skuhamo po navodilih na embalaži in mu primešamo omako arrabbiata. Gobice popečemo na razgretem in naoljenem žaru s klobuki navzdol, nato jih obrnemo, posolimo in napolnimo z rižoto. Pečemo še nekaj minut. Povrhu potresemo s peteršiljem in parmezanom.

Sestavine:

testenine (svedri ali peresniki)

sir za žar

rdeči fižol natureta

češnjev paradižnik

ajvar Natureta

sol

poper

Priprava:

Testenine skuhamo po navodilih ter še toplim dodamo na žaru popečene češnjeve paradižnike in sir. Dodamo še rdeči fižol in vse skupaj začinimo z ajvarjem iz kozarčka ter solimo in popramo. Okrasimo s peteršiljem.

Sestavine:

kodrolistni ohrovt

jabolka

suhe brusnice

parmezan

oljčno olje

vinski kis Natureta

sok pomaranče

med

sol

poper

Priprava:

Ohrovt operemo, odstranimo stebla in ga narežemo na trakove. V skledo dodamo na krhlje narezana jabolka, brusnice in parmezan. Kis, sok pomaranče, med, sol in poper zmešamo ter prelijemo čez solato. Pustimo marinirati vsaj pol ure.

