Slastno kosilo na odprtem ognju #nagradna igra

Poletje je tu. Sonce, dobra družba in brezskrbno razpoloženje kar kličejo po okusnem pikniku. Prasketajoči ogenj in omamen vonj po na ognju pečenih dobrotah na pikniku preprosto ne smeta manjkati. Poiskali smo nekaj nasvetov, kako resnično obvladati peko na žaru, ob kateri ne smejo manjkati piknik priloge, kot je Drogin ajvar .

Povabite svoje najbližje ali se skupaj odpravite v neznano in si pripravite kulinarično doživetje, ki še dolgo ne bo šlo v pozabo. Zvoki narave, prelepi razgledi, omamno dišeča hrana, pečena na odprtem ognju, pogovor s prijatelji in družino, otroški smeh in igra, vse to so majhni kamenčki, ki mozaik piknika spremenijo v dogodek, ki si ga želimo ponoviti v najkrajšem možnem času. Prav poletje nam to omogoča.

Žar brez ajvarja ni pravi žar

Pika na i pravemu pikniku in žaru so kulinarične dobrote, ki nikakor ne smejo manjkati, ko se zbere dobra družba. Med najpomembnejšimi je zagotovo Drogin ajvar. Bližnjevzhodna poslastica ustvari kulinarično doživetje, ki nariše nasmeh in doda pikniku poseben čar. Ajvar iz rdeče paprike z dosti suhe snovi, mlete, pražene, brez kakršnihkoli zelenjavnih dodatkov. Edinstvena receptura Droginega ajvarja prepriča tako male kot velike gurmane.

Svežino in polnost okusa v kozarcu zadržijo pravilni postopki vlaganja brez dodanih konzervansov. Manjši kozarčki so primerni za butična druženja – piknike v krogu najbližjih. Če pa imate v mislih večjo zabavo s pisano družbo, posezite po večjem pakiranju. Pri Drogi so pripravili tako velik kozarec, da bo zagotovo dočakal konec druženja.

Izbirate lahko med dvema vrstama Droginega ajvarja:

nepekoči ajvar vas bo razvajal kot priloga jedem z žara, na kruhu ali na žlico. Je nepogrešljiv del piknika, saj bodo v njem uživali tako majhni kot veliki.

rahlo pekoči ajvar sočne sladke rdeče paprike vsebuje pekoče feferone, ki dodajo osnovnemu okusu še "uščip". Ustvarjen za tiste, ki prisegajo na bolj močne okuse.

Pet nasvetov za peko na odprtem ognju

Bodite drzni in izberite jedi, ki bodo navdušile vas in vaše goste. Ne izberite kosila, ki bo najenostavnejše za pripravo, raje si vzemite dovolj časa in naredite kulinarično poslastico, po kateri si boste vsi oblizovali prste. Dobro se pripravite. Natančno premislite, kako boste spekli jedi ter katere sestavine in kuharske pripomočke boste potrebovali. Naredite si seznam. Tako boste lahko mirni, da imate vse potrebno s seboj, in se boste lahko osredotočili le na postopek. Ne pozabite vzeti tudi stola, ki vam bo še kako prišel prav pri dolgotrajni peki. Vse, kar lahko postorite že doma, naredite, še preden se odpravite na piknik. Poskrbite za marinado, narežite sestavine ter si jih pospravite v posodice, ki jih boste vzeli s seboj. Tako bo peka potekala kar najbolj gladko. Naj bo ogenj pravšnje velikosti. Še pred pričetkom peke preverite priporočeno velikost ognja za pripravo vaše jedi in nato poskrbite, da bo ogenj primeren. Zagotovo si ne želite, da bi bilo meso od zunaj zapečeno, znotraj pa še surovo. Sledite navodilom, da bodo vaši gosti uživali v hrani. Prigrizki. Med čakanjem na glavno jed naj bodo na razpolago okusni prigrizki. Prinesite jih s seboj ali pa jih celo pripravite sami.

Ni pravega piknika brez okusnega ajvarja, klasične vložene paprike in odličnega namaza s papriko.

Najboljši kotički za piknik

Uspeh piknika je najbolj odvisen od prijetne družbe in dobre hrane. Ob vsaki piknik hrani se najbolj prileže kakovosten in prvovrsten ajvar. Pri Drogi ponujajo še druge okusne in sveže priloge za piknik, kot so klasične vložene paprike ali odličen namaz s papriko. Da bo vaš piknik še bolj čaroben, pa izberite tudi najljubši kotiček za svojo piknik pustolovščino.

Predstavljamo nekaj idej, ki vam bodo prišle prav pri iskanju prostora za naslednje druženje ob dobri piknik hrani:

doma na vrtu ali terasi: izbira takšne lokacije vam močno olajša priprave, saj boste imeli vse potrebščine na dosegu roke, prav tako je odveč skrb, da bi s seboj vzeli premalo pijače. Udobje doma je vedno dobra ideja, če le imate na voljo dovolj velik prostor za druženje zunaj.

ob reki: Slovenija je prepletena z rekami in praktično vse ponujajo nekje ob svoji strugi prostor, kjer se lahko približate vodi ter se udobno namestite. Hladna in deroča voda vam bo poleg čudovite narave omogočila tudi hitro ohladitev. V vročih poletnih dneh je zrak ob rečni strugi bolj svež in zato prav prijeten.

ob jezeru ali ribniku: Zakaj ne bi na pikniku še malo zaplavali in se tako hitreje ohladili? Morda pa vam bodo ljubše številne vodne aktivnosti, ki so na voljo na nekaterih jezerih. V vzemite s seboj sup ali pa ga najemite. Pred tem se le pozanimajte, katere aktivnosti so na dotičnem jezeru dovoljene.

Pred izbiro destinacije vedno preverite morebitne omejitve: ali je dovoljeno imeti piknik, kakšne so omejitve glede kurjenja ognja ter tudi plavanja v vodi. Varnost je vedno na prvem mestu.

