Slastni recepti za sladice z rastlinskim napitkom

Oves spada med najbolj hranljive in do zdravja prijazne žitarice. Ne le da je izredno hranljiva, pomaga tudi pri gradnji in varovanju našega organizma, zato je še toliko bolj smiselno, da postane ključni del našega vsakdanjega jedilnika, pa naj gre za obroke na poti, ko nam zmanjkuje časa za pripravo obroka, ali kot sestavni del različnih sladic. Spoznajte ovsene, čudovito kremaste napitke Boom Box brez dodanih sladkorjev in umetnih arom. Ljubezen na prvi pogled? Bolje rečeno – ljubezen na prvi požirek!

Izdelki Boom Box predstavljajo svet noro okusnih kombinacij, ki vas bodo prepričale, da je za vaše prihodnje malice, zajtrke in večerje poskrbljeno. So dokaz, da zdrava prehrana ni dolgočasna, da ni nujno draga in da za pripravo zdravega obroka ni treba imeti ogromno časa. Da bi ustvarili drugačno zgodbo o uravnoteženi prehrani, so ustvarjalci k sodelovanju povabili nutricioniste, ki so jim z veseljem predali svoje znanje, da bi vam pomagali nadgraditi vsakdanji jedilnik. Nutricionisti so v Boom Box umestili glavno zvezdo, oves. Vsebuje beta glukan, mineralne snovi in vlakna, primeren je za vse diete in blagodejen za prebavo. Najlepše pa je, da ga lahko kombinirate in dopolnjujete po svojem okusu.

Na ovsu temelječi izdelki vam pomagajo, da zlahka najdete pot do zdravih sprememb, ki si jih že dolgo želite. Ovseni izdelki BoomBox imajo poln okus, so brez dodanega sladkorja in arom ter temeljijo na stoodstotno rastlinskih sestavinah. Z izdelki Boom Box se vam ni treba odreči okusu, popolnoma spremeniti življenjskega sloga ali žrtvovati ogromno časa, da jeste zdravo. V izdelke so vključili čisto vse, kar potrebujete, primerni so tako za odrasle kot otroke, najlepše pa je, da se med seboj odlično kombinirajo in dopolnjujejo.

Topli za sproščanje, ohlajeni za osvežitev, zjutraj, zvečer ali popoldne

Del ponudbe izdelkov Boom Box so tudi BIO ovseni napitki. Če v svojo kavo še vedno zlivate mleko, je čas, da spoznate napitek Boom Box! Brez dvoma so lahko ovseni napitki dobrodošla popestritev naše vsakodnevne prehrane. Topli za sproščanje, ohlajeni za osvežitev, zjutraj, zvečer ali popoldne. Vedno je dober čas za ovsene napitke ali z drugimi sestavinami.

Okusite pravo ovseno harmonijo in ustvarjajte slastne kombinacije tudi z drugimi izdelki Boom Box. V kavici (Boom Box ovseni napitki z mandlji, kokosom in lešniki spadajo med barista napitke), kaši, z granolo, čisto brez vsega v tvojem najljubšem kozarcu in tvoji najlepši skodelici ali pa v sladicah.

Ovseni napitki so narejeni na stoodstotno rastlinski osnovi. Ustvarjalci so krave pustili čisto pri miru in skrenili z mlečne ceste na prvo polico vašega hladilnika. Izberete lahko svoj najljubši okus – lešnike, mandlje, eksotični kokos ali ovseno klasiko z dodatkom kalcija – in se pripravite na ljubezen na prvi požirek.

Za različne priložnosti …

Ovseni napitki so odlična izbira za regeneracijo po telesni aktivnosti – zaradi vsebnosti ogljikovih hidratov, vlaknin in beljakovin. Z enim kozarcem ovsenega napitka zaužijete približno deset odstotkov dnevne količine vlaknin, kar je primerljivo s porcijo zelenjave.

A ovseni napitki niso primerni le za regeneracijo po telesni aktivnosti, v tej in oni obliki so lahko naš spremljevalec ob zajtrku, opoldanski malici, takrat, ko ni časa za kosilo, ko vas na poti zgrabi lakota ali kar tako – ko nam pade doza sladkorja in se želimo posladkati na bolj zdrav način.

Ovseni napitek s kalcijem Zlati standard ovsenih napitkov Boom Box BIO je odlični solo hit, v duetu z ovseno kašo ali granolo pa hitro in enostavno izpopolni vaš naslednji obrok. Potrebujete malce več kalcija, a bi se radi ognili laktozi? Ovseni napitek brez dodanih sladkorjev, z dodatkom nujno potrebnega kalcija, lahko brez težav postane vaš novi najljubši napitek. Ovseni napitek z lešniki Ovseni napitek z lešniki je dokaz, da lešniki ne spadajo samo v čokolado! Ko postanejo del BIO ovsenega napitka, se bogat okus priljubljenega lešnika spoji v edinstveno prepoznaven požirek. Preizkusite edinstveno prepoznaven okus lešnika v kremastem, organskem ovsenem napitku, popolnoma brez dodanih sladkorjev in umetnih arom. Ovseni napitek z mandlji Mandlji se radi bahajo, da so superzvezdniki med oreščki, zato so jim pri proizvajalcu dovolili, da postanejo del čisto svojega BIO ovsenega napitka. Ker se je včasih težko odločiti, ali je boljši oves ali mandelj, so ustvarili napitek, ki omogoča, da se odločite kar za oboje! Čudovito kremasti napitek brez dodanih sladkorjev. Nepogrešljiv okus! Ovseni napitek s kokosom Iščete organski napitek brez dodanih sladkorjev, ki z vsakim požirkom ponuja trenutke užitka in slasti? Ovseni napitek s kokosom je točno to, kar iščete. Tropska popestritev z okusom nezgrešljivega kokosa, da zdravi BIO ovseni napitek lahko brez zadržkov postane vaš najljubši požirek dneva.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Tudi za slastne sladice

Recept za preprosto vegansko panakoto z ovsenim napitkom Boom Box

Čas priprave: 10 minut

Čas kuhanja: 5 minut

Čas hlajenja: 20 minut

Skupaj: 35 minut

Sestavine:

500 g veganske mlečne čokolade (če uporabimo temno čokolado, uporabimo 250 g čokolade in 500 g ovsenega napitka)

250 g (1 skodelica) ovsenega napitka Boom Box lešnik/kokos/mandlji/kalcij

Priprava:

1. Čokolado nasekljamo na enake koščke in damo v toplotno odporno posodo.

2. V ločeni ponvi segrejemo ovseni napitek in poljuben izvleček, dokler se ne začne na površini nabirati para. Ne smemo ga zavreti. Če dodamo izvleček, ga pred uporabo precedimo.

3. Spenjeni ovseni napitek prelijemo po nasekljani čokoladi.

4. Stepamo, da dobimo gladko maso.

5. Zmes z žlico nanesemo v servirno posodo, skledo, model za peko ali kozarec.

6. Jed ohladimo na kuhinjskem pultu, postrežemo pa jo lahko ohlajeno na sobno temperaturo ali hladno.

7. Hranimo jo v hladilniku.

Brulée iz ovsenega napitka Boom Box in riževega narastka

Čas priprave: 10 minut

Čas kuhanja: 20 minut

Skupaj: 30 minut

Sestavine:

3 skodelice (709 ml) ovsenega napitka lešnik/kokos/mandlji/kalcij

¼ skodelice (50 g) kristalnega sladkorja

¼ čajne žličke soli

½ čajne žličke vaniljevega izvlečka

½ skodelice (50 g) dolgozrnatega belega riža

¼ čajne žličke sveže nastrganega muškatnega oreščka

1/8 čajne žličke cimeta ali po okusu

kristalni sladkor za posip

Priprava:

1. Napitek, sladkor, sol, riž, vaniljo, cimet in muškatni orešček damo v ponev ter segrevamo na visoki temperaturi. Mešamo, da se sestavine dobro premešajo.

2. Napitek zavremo, zmanjšamo temperaturo na srednje nizko ter kuhamo 20 minut, pri tem pa pogosto pomešamo, da se riž ne bi prilepil na dno ponve in sprijel v grudice.

3. Ko je riž mehek in kremast, ga prestavimo v modelčke za peko in na vrhu zgladimo. Pustimo, da se malo ohladi, nato po vrhu enakomerno potresemo plast sladkorja in jo zapečemo ali uporabimo kuhinjsko spajkalko, da porjavi. Postrežemo toplo.

Recept za tapiokin puding z ovsenim napitkom Boom Box in vaniljo

Čas priprave: 10 minut

Čas kuhanja: 15 minut

Skupaj: 25 minut

Za od 6 do 8 porcij.

Sestavine:

1 liter (4 skodelice) ovsenega napitka Boom Box lešnik/kokos/mandlji/kalcij

1 majhen strok vanilje ali ½ večjega stroka vanilje

100 g (1/2 skodelica + 1 jedilna žlica) tapiokinih kroglic (različne znamke imajo morda različne čase kuhanja, nekatere je treba prej namočiti, zato preverite na ovoju in nato prilagodite postopek)

100 g (1/2 skodelice) nerafiniranega sladkorja (lahko je nerafiniran trsni sladkor)

¼ čajne žličke soli

Priprava

1. Napitek nalijemo v srednje veliko ponev. Vaniljev strok prerežemo po dolžini, s topo stranjo noža postrgamo semena, nato pa strok in semena dodamo v napitek.

2. Napitek kuhamo na srednji temperaturi, tapioko stresemo v napitek ter mešamo z leseno kuhalnico. Nato pokrijemo in kuhamo, da zmes počasi vre 15 minut (ali kakor piše na ovoju tapioke), občasno pa jo tudi premešamo.

3. Umaknemo z ognja, dodamo sladkor in sol, kar premešamo, da se raztopi. Mešanica bo še vedno redka kot juha, med ohlajanjem pa se bodo kroglice tapioke začele širiti in zmes se bo primerno zgostila. Prestavimo jo v skledo za serviranje ali posodo (skupaj s strokom vanilje) in pustimo, da se popolnoma ohladi.

4. Postrežemo na sobni temperaturi ali hladno (vendar ne prehladno), po želji s hrustljavimi maslenimi piškoti. Tapioko lahko naredimo en dan vnaprej in jo nekaj dni hranimo v nepredušni posodi v hladilniku.