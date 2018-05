Sladka hvalnica vsem damam

Pred nami je vroče in dolgo poletje, ki bo kot nalašč za lenobna poležavanja na plaži, branje novega romana pod borovci ali (za nekatere srečneže) uživanje na jadrnici ob lovljenju ravno pravšnjega vetriča.

Ne glede na to, kje boste preživeli dolgo pričakovane vroče dni in večere, prav vsem bo poletje minilo prehitro. In prav vse bomo tudi tokrat iskale najboljše načine osvežitve. Iz vinske kleti Puklavec Family Wines tik pred poletjem prihaja sladka novost Muškat Ottonel, ki poje hvalnico nam, sodobnim ženskam.

Muškatna aroma, odlično ravnotežje med sladkostjo in lahkotnostjo ter nižja vsebnost alkohola so sestavine najboljšega recepta za preganjanje vročine in zagotavljanje nepozabnih dogodivščin.

Življenje je kratko, naj bo sladko

Poletje je kot nalašč za uživanje ob ohlajeni pijači, medtem ko ležerno poslušamo šumenje morskih valov, lovimo nežne sončne žarke in klepetamo s prijateljico na sosednji brisači.

Muškat Ottonel je odlični poletni spremljevalec, ki bo popestril smeha polne dni na plaži ali v mestnem parku. Z njim bomo dodatno oplemenitile konec odlične večerje na prikupni domači terasi. Novi Muškat Ottonel v sebi vabljivo prepleta idealno ravnotežje med sladkostjo in lahkotnostjo, ki ga zagotavlja nižja vsebnost alkohola. Značilna muškatna aroma pa kot pika na i nariše nasmeh na obraz tudi tistih, ki raje posegajo po polsuhih ali suhih vinih.

Naj bo poletje nepozabno. In naj bo naše, drage dame. Kršimo pravila, pozabljajmo hitro, poljubljajmo nežno, smejmo se nenadzorovano. In nikoli, res nikoli ne obžalujmo tistega, kar nam je izvabilo nasmeh na usta. Vzemimo si čas zase, privoščimo si najboljše in se brezkompromisno razvajajmo. To poletje je naše in ker bo kratko, naj bo tudi sladko.

Muškat Ottonel je na voljo v vseh večjih trgovskih središčih.

"Minister za zdravje opozarja: čezmerno pitje alkohola škoduje zdravju."