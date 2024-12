Ormožani in Novomeščani uspešno v osmino finala, Celjani se poslavljajo

Rokometaši Jeruzalema Ormoža so na povratni tekmi 3. kroga evropskega pokala doma premagali estonsko Mistro s 35:26 (19:14) in se s skupnim izidom 69:56 uvrstili v osmino finala. Uspešni so bili tudi rokometaši Krke, ki so na povratni tekmi v Novem mestu premagali Poreč z 29:24 (16:10) in se prav tako uvrstili v osmino finala. Dolenjska ekipa je na prvi tekmi pred tednom dni na Hrvaškem zmagala s 23:21. Rokometaši Celja Pivovarne Laško pa o na povratni tekmi doma premagali Runar Sandefjord z 32:30 (16:15). Kljub zmagi so izpadli iz nadaljnjega tekmovanja, saj so na prvi tekmi pred tednom dni na Norveškem visoko izgubili z 28:41.

Ormožani so temelje za uvrstitev med najboljših 16 v tretjem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini postavili že pred tednom dni v estonski prestolnici. Po zmagi s 34:30 so danes slavili tudi v domačem Hardeku s 35:26, svoje naslednje tekmece v osmini finala pa bodo dobili na torkovem žrebu na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju.

Izbranci domačega trenerja Saše Prapotnika v domačem državnem prvenstvu ne blestijo. Po 13 odigranih tekmah so v spodnjem delu razpredelnice, veliko lepši obraz pa zato kažejo na mednarodni sceni. V prvem krogu so izločili litovski Granitas-Karys, v drugem bosanski Borac iz Banjaluke, v tretjem pa je padla tudi estonska Mistra.

Prleki so že v osmi minuti ostali brez "kapitala" iz Tallinna, potem ko so zaostali za štiri gole (3:7). Sredi prvega polčasa so še vedno imeli visok zaostanek (7:11), nato pa so le strnili svoje vrste. Domači voz je najprej potegnil veteran Tadej Sok, ormoška ekipa je po delnem izidu 7:0 v 23. minuti povedla s 14:11, na polčasu pa je imela pet golov prednosti (19:14).

Ormožani so v drugi polovici tekme imeli poln nadzor nad tekmeci, največ so vodili za deset golov (30:20, 32:22 in 33:23).

Najbolj učinkovit je bil Sok z osmimi goli, Lucian Bura in Filip Jerenec sta dosegla po pet zadetkov. Za gostujočo ekipo je nekdanji igralec Velenje, Celja in Ribnice Andris Celminš dosegel šest golov.

Uspešna tudi Krka

Dolenjski rokometaši so se v velikem slogu prebili v osmino finala evropskega pokala. Na obeh tekmah tretjega kroga so bili veliko boljši od tekmecev iz Istre, pred tem so v drugem krogu izločili tudi srbsko Metaloplastiko iz Šabca. Njihov naslednji mednarodni tekmec bo znan po torkovem žrebu na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju.

Novomeščani so vodili od prve do zadnje minute. Tekmo so odprli s 4:0, nato pa postopoma večali svojo prednost. V 22. minuti so prvič povedli za pet golov (11:6), v prvi polovici tekme pa je zavoljo njihove zelo kolektivne predstave - v tem obdobju igre se je med strelce vpisalo kar deset igralcev - najvišja znašala šest zadetkov (15:9 in 16:10).

Izbranci srbskega strokovnjaka na dolenjski klopi Mirka Skoka so visoko raven igre zadržali tudi v drugi polovici tekme in se brez težav prebili med najboljših 16 ekip v evropskem pokalu.

V novomeški ekipi je bil najbolj učinkovit Nace Zajc s petimi goli, vratar Jure Blažič pa je zaustavil devet strelov.

Celjane je tepel poraz na Norveškem

Celjska ekipa je končala mednarodne nastope v sezoni 2024/25. Norveški Sandefjord je bil previsoka ovira za zasedbo iz knežjega mesta, ki je bila v drugem krogu evropskega pokala boljša od Gračanice iz BiH. Izbranci portugalskega strokovnjaka na klopi Celja Paula Pereire so vse možnosti za preboj zapravili pred tednom dni v Skandinaviji, ko so visoko izgubili za 13 golov.

Na povratni tekmi v Zlatorogu so se trudili po svojih najboljših močeh. Hitro so povedli z 8:4, prednost štirih golov pa imeli tudi večji del prvega polčasa. V končnici so močno popustili, v 27. minuti so jih tekmeci po delnem izidu 4:0 ujeli in izenačili na 13:13.

Drugi polčas je bil preslikava prvega. Celjani so po golu Luke Perića v 40. minuti povedli s 24:17, prelomni trenutki dvoboja pa so minili v znamenju Skandinavcev. Gosti iz Sandefjorda so se v 53. minuti približali le na dva gola (28:26) in jasno je bilo, da se bodo veselili napredovanja med najboljših 16.

V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Uroš Miličević s sedmimi goli. Perić in Žiga Mlakar sta dosegla po pet zadetkov, vratar Gal Gaberšek pa je zbral 13 obramb.

Martin Lindell je za gostujočo ekipo dosegel sedem golov, vratar Mats Bjoernstad pa je ubranil 18 strelov.

