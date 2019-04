Skrivnost, s katero boste postali pravi kuharski mojster

Ste bolj za morsko hrano z aromatičnim sredozemskim pridihom ali morda prisegate na domačo hrano, kakršno so pripravljale naše babice? Ali spadate morda med tiste gurmane, ki se pustijo voditi najrazličnejšim okusom svetovne kulinarike? Ne glede na vaš odgovor je ena stvar jasna: če želite tudi v domači kuhinji pričarati pristne okuse, morate največ pozornosti nameniti izbiri kakovostnih in preverjenih sestavin.

In prav v izbiri naravnih sestavin se skriva naš glavni kuharski adut, ki nedvomno ne sme manjkati na vaši kuhinjski polici: nova Vegeta Natur.

Kako bo Vegeta Natur popestrila vaš vsakdan?

Vegeta Natur bo že po prvem okušanju postala vaša najboljša prijateljica v kuhinji. Z njo bo kuhanje prav zabavno, preprosto, okusno in, kar je zelo pomembno, brez slabe vesti! Vegeta Natur v vseh svojih različicah v sebi skriva vse sestavine, ki jih dobimo v naravi.

Z Vegeto Natur boste lahko vse svoje recepte dvignili na čisto novo raven in z njimi z lahkoto pripravili jedi, ki bodo očarale vse vaše goste.

Izdelki Vegeta Natur so izdelani po receptu matere narave. Zaradi izbrane zelenjave in najokusnejših začimb vsebujejo samo naravne sestavine. So naravni dodatek vsakemu vašemu receptu, v obliki mešanice ali v kocki. Če v kuhinji nočete tvegati ali pa če uživate v čisti improvizaciji, ni dvomov – Vegeta Natur je vaša prva izbira!

Recepti, ki jih zapoveduje narava

Kakšne so danes želje vašega lačnega želodca? Predstavljamo vam tri predloge jedi, ki vas bodo nedvomno odpeljali v svet popolnih gurmanskih užitkov.

Špargljeva juha

Sestavine:

200 g krompirja

500 g špargljev (belih ali zelenih)

20 g masla

100 g čebule

½ šopka peteršilja

50 ml belega vina

2 žlički Vegete Natur

100 ml smetane za kuhanje

4 rezine popečene bagete

1 žlica popečenih bučnih semen

1 žlica nasekljanega drobnjaka

Priprava:

Krompir olupite in narežite na kocke. Odstranite olesenela dele špargljev. Nasekljano čebulo pražite na maslu, dokler ne postekleni. Dodajte krompir, šparglje, nasekljan peteršilj in toliko vode, da pokrije sestavine. Zavrite, znižajte ogenj in pokrito kuhajte približno 25 minut. Pred koncem dodajte belo vino in Vegeto Natur. Počakajte, da se juha malo ohladi, nato jo zmešajte z ročnim mešalnikom. Spet postavite na ogenj, dodajte smetano za kuhanje in po potrebi še malo vode. Juha je kuhana, ko začne vreti.

Vlijte jo v skodelice. Vsaki skodelici dodajte rezino kruha. Po vrhu potresite pečena bučna semena in drobnjak.

Dišeč pečeni krompir

Sestavine:

1 kg mladega krompirja (večjega)

3 žlice olivnega olja

1 žlica Vegete Natur za krompir (15 g)

250 g kremnega sira (npr. ricotte)

1 žlička limoninega soka

1 strok česna

1 žlička drobnjaka Maestro

sol

Priprava:

Krompir dobro operite, po dolgem ga prerežite na pol in osušite. Z odrezano stranjo navzgor ga položite na večji pekač, obložen s papirjem za peko, in pokapajte z oljem. Pecite ga približno eno uro pri 220 stopinjah Celzija, dokler ni zlatorjave barve. Ko je pečen, ga potresite z Vegeto Natur za krompir in premešajte. Nekaj časa ga pustite počivati. V tem času zmešajte kremni sir, limonin sok, stisnjen česen, drobnjak in malo soli. Dobro premešajte. Žličko mešanice dodajte na vsak krompir in postrezite.

Sredozemska fritata

Sestavine:

2 bučki

6 češnjevih paradižnikov

120 g mocarele

8 jajc

1 žlička Vegete Natur

50 g naribanega parmezana

3 žlice olivnega olja

2 stroka česna

ščepec mešanega popra Maestro

Priprava:

Bučke narežite po dolgem na dolge rezine, jih malo posolite in pustite stati. Paradižnik prerežite na pol, mocarelo pa na rezine. Stepite jajca in dodajte Vegeto Natur ter nariban sir. V ponev z debelim dnom dodajte strok česna v vroče olje in nato še paradižnik. Na hitro ocvrite ter nato paradižnik in česen odstranite. Dodajte jajčno zmes. Rezine bučk položite v jajčno zmes v enem sloju, nanje dodajte rezine mocarele in ocvrt paradižnik. Nekaj minut pecite na majhnem ognju. Fritato potresite s pisanim mletim poprom in postrezite z zeleno solato.

Za še več receptov z Vegeto Natur kliknite TUKAJ.

Zaupajte pravim sestavinam – Vegeta Natur za vse okuse

Izdelki Vegeta Natur so tako raznoliki, da bodo z odliko popestrili vse vaše kuharske mojstrovine:

Vegeta Natur

Vsebuje le morsko sol in naravne sestavine ter je popolna mešanica devetih vrst s soncem obsijane zelenjave in skrbno izbranih začimb, ki bodo vašim jedem dale najboljši okus narave. Naravno se ujema z vsemi vrstami mesa in zelenjave in tudi vas bo navdihnila za nove kulinarične kreacije. Vegeta Natur ne vsebuje ojačevalcev okusa, dodatkov, umetnih barvil ali okusov – samo zelenjavo in izbrane začimbe.

Goveja kocka Vegeta

Praktična goveja kocka Vegeta daje vašim jedem vso polnost pravega govejega okusa. Poleg tega, da z njo pripravite okusno govejo juho, lahko govejo kocko Vegeta uporabite tudi za sestavljene jedi, kot so jedi iz divjačine, riža, testenin ali zelenjave.

Kokošja kocka Vegeta

Ne glede na to, ali pripravljate juho ali enolončnico, ima vedno zagotovljeno mesto v loncu. Brez kokošje kocke Vegeta okusi in vonji nikoli ne bi bili tako domači in juha tako okusna.

Zelenjavna kocka Vegeta

Skrbno izbrani čebula, korenje, zelena, peteršilj in luštrek bodo skupaj z vašimi kulinaričnimi spretnostmi vsaki jedi dali toplino, okus in vonj po domu.

Vegeta Natur za piščanca

Z Vegeto Natur za piščanca se lahko lotite vseh mogočih že znanih kombinacij ali pa se domislite novih.

Vegeta Natur za ribo

Kombinacija zelenjave in izbranih začimb po receptu matere narave bo tudi največje ljubitelje rib pustila brez besed.

Vegeta Natur za svinjino

Marinade, kotleti, zrezki ter pečeno meso – za vse to bo Vegeta Natur za svinjino našla rešitev.

Vegeta Natur za krompir

Kakorkoli ga boste pripravili, kuhanega v loncu ali pečenega v ponvi, bo Vegeta Natur za krompir dodatno poudarila njegov naravni okus, zaradi česar bo priloga postala prava poslastica.