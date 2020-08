Skrivnost, ki ti jo kuharji ne povedo: In tako se testo ne lepi na podlogo

Oglasno sporočilo

Zahvaljujoč njemu kuhinja ne bo popolnoma prekrita z moko ali mastnim oljem, da se testo ne bo lepilo na delovno površino.

Zato boš z veseljem želel veliko pogosteje uživati ​​v svežih pecivih in napolniti svoj dom in srce z vonjem, ki vzbuja otroške spomine.

Za kakšen trik gre?

Kuhanje ne bi smelo biti zapletena stvar. Še posebej, ko otroci že zgodaj zjutraj prosijo za svoje najljubše piškote ali okusno pecivo.

Zato ti ta koristen trik pomaga, da z obraza snameš nezadovoljno grimaso in naredi pripravo testa lažje in bolj zabavno. Trik, o katerem govorimo, je silikonska podloga CookX Mat.

S to kuhinjsko dodatno opremo postane vsaka priprava testa in peciva užitek, kuhinja pa postane prostor za sprostitev, kjer lahko spustiš svojo domišljijo.

Olajša delo gospodinjam in pekom, uporabljajo pa jo lahko celo slaščičarji, saj je primerna za izdelavo fondant mase in iz nje izdelava različnih oblik in figuric.

Med valjanjem testa ne drsi in se ne premika. Prav tako ne potrebuje dodatne moke ali maščobe, da se testo ne lepi, kar drastično zmanjša nered v kuhinji.

Je prožno in lahko so jo zrola za lažji prenos testa ali za varno shranjevanje v hladilniku.

Omogoča natančno merjenje in rezanje testa

Še ena zanimiva prednost te podloge so narisane mere na površini. Te mere omogočajo, da vsakič narediš popolnoma enaka peciva, zato ti ni treba na skrivaj izposojati ravnila iz šolske torbe otroka.

Preprosto sledi narisanim dimenzijam in testo zlahka razreži na enake koščke. Mere omogočajo tudi, da testo razvaljaš natančno po velikosti pekača ali ponve.

Z rezanjem testa na tej površini z ostrimi predmeti hkrati zaščitiš delovno površino pred praskami in drugimi poškodbami.

Popolnoma nadomesti papir in posode za pekače

Kako uporabna je ta podloga, kaže tudi dejstvo, da je odporna na visoke temperature, zato lahko s CookX Mat podlogo popolnoma nadomestiš pekač ali ponev.

Preprosto prestavi CookX Mat z vsemi pripravljenimi pecivi v pečico in pusti, da se pečejo brez strahu, da se bo podloga stopila.

Lahko služi tudi kot zamenjava papirja za peko. Prednost CookX Mat podloge je v tem, da je za večkratno uporabo, zato jo lahko uporabljaš znova in znova. Po drugi strani moraš vedno uporabiti nov kos papirja.

Kakovost brez kompromisov

Material, iz katerega je izdelana podloga za testo, je visokokakovosten silikon, ki ima LFGB certifikat.

Omogoča popolnoma varno in higiensko platformo za pripravo peciva in drugih stvari. Poleg tega nikakor ne vpliva na okus in vonj hrane.

Silikon omogoča tudi zelo enostavno vzdrževanje, zato se jo lahko enostavno opere ročno ali v pomivalnem stroju.

Kako priti do te fantastične podloge?

CookX Mat ne najdeš v trgovini. Kupiš jo lahko samo preko spleta na uradni strani. Toda tukaj je presenečenje za vse bralce portala siol.net... Distributer se je odločil, da vsem, ki to besedilo preberejo, ugodi s 50-odstotnim popustom pri nakupu tega nepogrešljivega gospodinjskega pomočnika.

OPOMBA: Število podlog po znižani ceni je omejeno, zaloge pa po pričakovanjih hitro kopnijo! Zato klikni spodnjo povezavo in zgrabi svojo CookX Mat podlogo, ko zaloge še trajajo.

Naroči zdaj in izdelovanje peciva spremeni v užitek brez lepljenja testa in nereda v kuhinji.

Naročnik oglasnega sporočila je Net Sales.