Simfonija, ki že šest desetletij navdušuje slovenske gurmane

Ali ste vedeli, da monozačimbe oziroma samostojne začimbe uporablja vedno več ljudi, saj so naravne, pozitivno vplivajo na zdravje, jedi dajejo poseben okus in vplivajo na vonj jedi? Foto: Shutterstock

Začimbe, dišavnice in drugi dodatki jedem so neprecenljiva pomoč v vsaki kuhinji. Rojevajo pestrost in bogatost okusa. Vonjave in okusi nam hitro pričarajo lepe spomine na otroštvo, na recepte, ki so nam jih pripravljale mame in babice. Čeprav se jedi in sestavine s časom spreminjajo in čeprav trendi v prehranjevanju prinašajo nove recepte, pa nekaj ostaja nespremenjeno: začimbe, ki jed oplemenitijo s svojimi vonji in okusi, so vedno aktualne.

Še več, najboljši proizvajalci začimb si prizadevajo, da ohranjajo kakovost pridelka, s katerim lahko zagotavljajo nespremenjen okus. Prepričani smo, da lahko s sladko papriko, poprom, dišavnicami in drugimi začimbami, ki jih je uporabljala že naša babica, še vedno pričaramo enkratne obroke. Z začimbami in začimbnimi mešanicami Maestro, ki že več kot šest desetletij skrbi za vrhunske sestavine, bodo tudi pod vašimi rokami nastajale kuharske mojstrovine.

Težko si je predstavljati, da je začimba, ki danes ne manjka v nobenem domu, bila nekoč tako težko dobavljiva in dragocena, da je bila vredna svoje teže v zlatu. Zaradi nje sta rastli moč in veljava mest, ki so jo uvažala. Da bi se izognili visokim carinam, so evropski vladarji podpirali izjemno drage pomorske odprave, ki so privedle do geografskih odkritij. Začimba, ki je tako pomembno preoblikovala svet, je seveda nepogrešljivi poper!

Domovina popra je Indija, kjer raste kot ovijalka, ki se vzpenja do deset metrov visoko. Do 30. leta lahko z vsake rastline dvakrat letno nabirajo sadeže. Danes so največje pridelovalke popra Vietnam, Indija, Brazilija, Indonezija in Malezija. Poper, kot ga poznamo, raste kot grozd, iz majhnih cvetov nastanejo okrogli plodovi, ki so sprva zeleni, nato rumeni, rdeči in beli. Foto: Maestro

Uporabljamo črni, beli in zeleni poper. Črni poper so nezrela zrna popra, ki jih posušijo, zeleni poper so nezrela zrna, ki jih ohranijo zelena (shranjena v slanici in citronski kislini ter toplotno predelana ali pa okisana v kisu), beli poper pa so povsem zrela olupljena bela zrna. Poznamo tudi rdeči poper, ki pa pravzaprav ni v sorodu s pravim poprom, okus zrn pa je milejši, skoraj sladkast. Foto: Maestro Črni poper – intenziven okus in aroma, najbolj pekoč Beli poper – manj intenziven okus, najmanj izrazit Zeleni poper – manj intenziven okus, bolj svež, rahlo sladko-kisel Rdeči poper – najmanj pekoč, sladek Črni poper je najbolj univerzalen in tudi najpogosteje uporabljen. Odličen je v kombinaciji z mesom, zelenjavo, omakami itd. Za ribo je bolj primeren zeleni, ki se ga pogosto uporablja tudi v omakah in marinadah. Beli poper se ponavadi uporablja z manj intenzivnimi okusi, rdeči poper pa se pogosto znajde pri divjačini in omakah ter tudi sladkih jedeh in kot dekoracija v koktajlih. Poiščite poper in začimbe Maestro, ki vam zagotavljajo pestrost in bogatost okusa.

Najpogostejša in najbolj cenjena začimba na svetu

Danes je poper lahko dostopen vsem in najdemo ga skoraj v vsaki jedi. Prepoznavna, močna aroma in oster okus je nepogrešljiva nota v simfoniji okusov naših jedi. Najbolj prepoznaven poper v slovenskih kuhinjah in na mizah je brez dvoma poper znamke Maestro.

Poper je najpogostejša in najbolj cenjena začimba na svetu. Poprova zrna uporabljamo malodane v vseh jedeh – pogumnejši raziskovalci novih okusov ga premišljeno uporabljajo tudi v sladicah. Posebej primeren je za marinade in kvaše vseh vrst, za začinjanje mesa vseh vrst, omake, prikuhe in solate. V velikonočnem času, ko se nam prepogosto zgodi, da se preobjemo pirhov, pa nam poper pomaga prebuditi zanimanje za skromna trdo kuhana jajčka.

Popečeni kruhki z jajčnim drobljencem

Foto: Shutterstock Trdo kuhana jajca olupimo in ločimo beljake od rumenjakov. Rumenjake drobno nasekljamo, beljake pa narežemo na večje kose. Skuhamo bešamel, ki ga izdatno začinimo s sveže strtim poprom Maestro, osolimo in dodamo ščepec mletega česna in čebule. Narezane beljake vmešamo v bešamel ter opečemo kruhke. Popečene kruhke namažemo z maslom ter obložimo z mešanico bešamela in beljakov, po vrhu posipamo rumenjake in sesekljan drobnjak.

Okusna začimba za vsako kuhinjo

Ko jed začinimo s sladko papriko, se šele zares razvijejo polni okusi jedi. Foto: Shutterstock

Med zelo priljubljene t. i. monozačimbe spada tudi sladka paprika, ki se tradicionalno najpogosteje uporablja v golažu in paprikašu, lahko pa jo uporabimo še marsikje. Brez nje si ne moremo predstavljati juh, jedi z rižem, fižolom in sirom, musak, kislega zelja, enolončnic, omak in namazov.

S papriko lahko pripravimo odlično začimbno mešanico za jedi na žaru, a mora imeti v njej prvo mesto. Paprike pa ni priporočljivo uporabljati pri boljših kosih govedine ali divjačini, lahko pa povzdigne okus pri marsikaterem spregledanem kosu govedine, svinjine in perutnine.

Paprika je po okusu in barvi zelo bogata, vendar jo lahko še obogatimo, in sicer tako, da jo najprej popražimo na malo olja. Tako dobimo še bolj intenziven in pristen okus.

Sladka kraljica, ki je hitro osvojila tudi nas Sladka paprika izvira iz Srednje in Južne Amerike, kjer so jo gojili že pred več tisoč leti. V Evropo so jo v 16. stoletju prinesli španski osvajalci. Kot priljubljena začimba in sestavina številnih jedi se je hitro razširila tudi v našem delu sveta. Danes je sladka paprika zelo razširjena po vsem svetu in se uporablja v številnih kuhinjah ter kulturnih tradicijah. Tako je ena najpriljubljenejših začimb madžarske, arabske, španske, južnoameriške in balkanske kuhinje. V resnici pa ne sme manjkati v nobeni kuhinji ne glede na naš geografski položaj. Paprike so večinoma rdeče ali zelene barve, obstajajo tudi rumene, oranžne in druge. Na voljo imamo različne sladke paprike, ki se razlikujejo po intenzivnosti okusa, obliki in velikosti. V jed jo dodamo že na začetku kuhanja, njena barvila in arome so topne v maščobi. Sladka paprika ima nežen, rahlo sladek okus, zelo dobro se ujame s čebulo in česnom ter z začimbami, kot so timijan, peteršilj, lovor, bazilika in kumina.

Sirni namaz z mleto papriko in limono

Foto: Shutterstock Za prefinjene sendviče, za katere lahko uporabimo preostalo velikonočno šunko, pa priporočamo okusen, svež sirni namaz.

Kremni sir zmešamo s sveže nastrgano limonovo lupinico, nekaj žičkami limoninega soka, soljo in veliko mlete paprike Maestro.

Tako pripravljen sirni namaz bo v dobro zaprti posodi v hladilniku zdržal teden dni.

Odlično pa ga dopolnjujejo šunka, redkvice in rezine kumare, ki smo ji odstranili semena.