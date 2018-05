Se vam cedijo sline? To je prava žar pojedina!

Sezona žara je v polnem zamahu, vendar ali ste prepričani, da imate vse osnovne komponente za prvovrstno gurmansko pustolovščino? Od pravega mojstra ali mojstrice žara vas morda loči samo en usodni korak. Ključ do uspeha se namreč skriva v izbiri najboljših sestavin.

Osnova za dobro žar zabavo

Začnite pri osnovni ideji. Kakšna bo tematika ali rdeča nit vaše naslednje zabave? Morda rockabilly žur ob pladnju najrazličnejših burgerjev, otroška zabava, kjer bodo glavno besedo imeli čevapčiči, ali morda mešana "tutti frutti" zabava, kjer bodo pestro dogajanje na prizorišču popestrile izbrane mesne specialitete?

Svojo osnovno tematsko idejo dopolnite s pravimi kulinaričnimi presežki. Pustite domišljiji prosto pot in pričarajte čisto pravo gurmansko pojedino, o kateri boste govorili vso sezono.

Da bi vam olajšali pripravo vaše naslednje tematske zabave, smo vam pripravili nekaj slastnih kulinaričnih predlogov.

Dobra rock glasba in sočni burgerji, s katerimi boste nedvomno pustili pečat. To je recept za pravi rockabilly burger.

Sestavine:

bele bombete

pleskavice Anton

zelena solata

paradižnik

čebula

Priprava:

Pleskavice spečemo na žaru, bombete prerežemo in tudi popečemo na žaru. V vsak burger dodamo pleskavico in zelenjavo, ki nam najbolj ugaja. Čebulo lahko dodamo surovo ali jo vnaprej v ponvi karameliziramo.

Burgerje popestrimo z različnimi omakami:

Jogurtova: zmešamo sesekljano šalotko, kisle kumarice, sol, poper in domači polnomastni jogurt.

Majonezna: zmešamo sesekljane kapre, inčune, sladko smetano, sol, poper.

Paradižnikova: zmešamo sesekljano šalotko, paradižnik, baziliko, timijan.

Otroški party

Za idilično družinsko popoldne ali za malo drugačno rojstnodnevno zabavo. Naj slastni kamniški odščipanci krojijo dogajanje na vaši naslednji zabavi.

Poleg veliko otroške razigranosti in malo nabrite dobrovoljnosti potrebujete samo še:

kamniške odščipance Anton

veliko na žaru popečenega krompirja

sveže bombete, popečene na žaru in premazane s kajmakom

veliko svežega in sočnega paradižnika z zabavno mocarelo

Tukaj ni prostora za omejitve: povečajte glasnost radia in dovolite, da raznovrstna glasba naredi pravo podlago za nepozabno pokušino.

Ko se bo glasbeno ogrevanje končalo, poskrbite še za lačne želodčke. Svojim gostom ponudite pestrost, podpisano s pečatom Anton.

Anton ima široko paleto izdelkov za žar in prav noben ne sme manjkati na takšni zabavi: čevpčiči, kamniški odščipanci, pleskavice, pikantne klobase za žar, klobasa za žar z mocarelo, pečenice za žar, začinjen svinjski hrbet in carsko meso za žar.

Se vam že cedijo sline?

In kaj še potrebujete za popestritev takšne pojedine? Nekaj kosov dobrega kruha in veliko osvežitve v obliki sezonske solate.

Zakaj so izdelki za žar Anton prava izbira letošnje sezone?

V prvi vrsti zaradi prepoznavnega okusa in kakovosti, ki temelji na skrbnem izboru sestavin. Tradicionalne recepture, ki jih pri Meso Kamnik prenašajo iz roda v rod, želijo z modernimi postopki prenesti v nove čase.

So veliki zagovorniki porekla in sledljivosti, saj jim je transparentnost celotne poti od rejca do mize, ki naj bo čim krajša, izjemno pomembna. Zavedajo se namreč, da dolžina transportnih poti ter izpostavljenost različnim dejavnikom še kako vplivata na svežino in okus mesa ter izdelkov. Svinjsko meso v izdelkih Anton zato prihaja s slovenskih kmetij in je 100-odstotno slovenskega porekla.

