Še nimate ideje, kaj bi postavili na praznično mizo? Naj vam pomagamo!

V prazničnem času, ko se vonj po cimetu in smrečici prepleta z radostjo ter toplino, se zberemo okoli miz, polnih okusov, in ustvarjamo skupne trenutke. A kako preseči običajno in dodati iskrico drugačnosti praznični pojedini?

Foto: Getty Images

Kot kuharski umetniki lahko praznično mizo pretvorimo v platno, na katerem ustvarjamo okusne mojstrovine. Kako ujeti pozornost okusov, ne da bi izgubili tradicionalni pridih? S tem v mislih vstopite v kulinarični svet, kjer se klasični okusi prepletajo z eksotičnimi in kjer vsak grižljaj postane pustolovščina.

In ne skrbite, če nimate kuharskega talenta, vam predlagamo skupinsko kulinarično pustolovščino! Organizirajte družinsko ali prijateljsko kuharsko delavnico, kjer vsak prispeva svoj unikaten okus k praznični mizi. Tako boste ustvarili jedi, ki nosijo prav poseben pečat vsakega udeleženca.

Namesto da bi se omejili na že znane praznične klasične jedi, stopite iz cone udobja in raziskujte kulinarično ustvarjalnost. Naj bo praznična pojedina več kot zgolj hrana – naj postane izraz ljubezni do kuhanja in inovacij.

Predjedi, ki bodo zagotovo navdušile vaše goste:

Morski sadeži na avokadovi posteljici : Ta osupljiva predjed združuje svežino morja z nežno kremo avokada in ustvarja popolno ravnotežje med bogatimi okusi in svežino. Limetin sok in koriander dodata eksotično noto, ki bo prebudila vaše brbončice.

Dekorativna ideja: Servirajte na elegantnih žličkah ali v majhnih kozarcih za individualno prezentacijo.

Dekorativna ideja: Postrezite na starinski deski za domačnost in rustikalen pridih.

Dekorativna ideja: Postrezite na elegantnih krožnikih z nekaj svežimi vejicami zelišč za dodaten vizualni učinek.

Foto: Getty Images

Glavne jedi:

Pečen piščanec s hruškami in rožmarinom: Ta glavna jed prinaša aromatično kombinacijo pečenega piščanca, sladkih hrušk in dišečega rožmarina. Hruškova omaka vsak grižljaj dopolni s svežino in sladkostjo.

Dekorativna ideja: Postrezite na velikem pladnju, okrašenem s svežimi vejicami rožmarina in rezinami hrušk za estetski učinek.

Dekorativna ideja: Postrezite na elegantnih porcelanastih krožnikih z nekaj drobnimi vejicami svežega zelenja.

Dekorativna ideja: Postrezite na ovalnih krožnikih, okrašenih z rezinami limone in svežimi kaprami.

Foto: Pixabay

Sladice:

Bela čokoladna panna cotta z jagodnim kompotom: Bela čokoladna panna cotta je nežna sladica, ki se topi v ustih, v kombinaciji s svežim jagodnim kompotom pa ustvarja popolno zaključno noto obroka.

Dekorativna ideja: Postrezite v prozornih kozarcih, okrašenih s svežimi jagodami in lističi mete.

Dekorativna ideja: Postrezite na elegantnih krožnikih, okrašenih s svežimi malinami in metinimi lističi.

Foto: Shutterstock

S tem bogatim izborom jedi, ki združujejo okuse in dekorativne elemente, boste zagotovo ustvarili nepozabno praznično pojedino. Da bi resnično uživali v pripravi, izberite pametne naprave, ki bodo olajšale vaše priprave prazničnih pojedin.

Za pripravo večje količine hrane je pomembno, da imamo pečico, ki dohaja naš tempo pečenja. Zahvaljujoč sistemu Dual Cook lahko v pečici Samsung Dual Cook hkrati pripravljate dve jedi v dveh različnih conah. Da jedi ne bodo prekuhane ali suhe, je na voljo sistem kuhanja Air Sous Vide, ki poskrbi za enakomerno porazdelitev toplote v pečici. Tehnologija AI Pro Cooking lahko prepozna sestavine, ustrezno optimizira nastavitve ter spremlja hrano med kuhanjem in prepreči, da bi bila preveč ali premalo kuhana. Tako bodo sestavine, ki so polne hranil, pripravljene kakovostno in bodo ostale pristnega okusa.

Foto: Samsung

Pečica se ob enem ponaša s kar 76 litri prostornine in omogoča pripravo več različnih jedi hkrati, kar je idealno za družinske obroke ali sproščene večere s prijatelji. S svojo velikostjo ne predstavlja ovire niti za pripravo večjih kosov mesa, kot je na primer sočen puran, ki bo s svojim okusom in aromo nedvomno osvojil vsako družinsko srečanje. S to izjemno pečico v vašem domu bodo kulinarične možnosti zares brezmejne.

Tudi kuhalna plošča mora dohajati hitri tempo peke, da gostje ne bodo predolgo čakali na okusno juho. Kuhalna plošča Samsung vam prinaša dodatno priročnost in brezskrbnost s funkcijo daljinskega upravljanja in povezljivostjo Wi-Fi. Z zadnjo lahko spremljate delovanje kuhalnih plošč kjerkoli in kadarkoli s pomočjo aplikacije SmartThings.

Foto: Samsung

Ta vam omogoča, da preverite status kuhališč, tudi ko niste doma, in prihranite čas z daljinskim nastavljanjem časovnika ter prejemanjem opozoril. Poleg tega vam kuhalna plošča olajša kuhanje s funkcijo Flex Zone Plus, ki ponuja široko odprto območje z gosto razporejenimi grelnimi elementi. To omogoča fleksibilnost pri uporabi različnih kuhinjskih posod in loncev, kar zagotavlja enakomerno kuhanje brez mrtvih točk. Za še večjo zabavo pri kuhanju poskrbi SmartThings Cooking, ki s personaliziranimi recepti in načrtovanimi obroki olajša vaše kulinarične podvige. Kombinirani nadzor omogoča enostavno upravljanje, saj lahko kuhalno ploščo nadzirate neposredno z dotikom na njej in hkrati usklajujete delovanje z napo, kar prihrani čas ter trud pri ločenem upravljanju obeh naprav. Funkcija avtomatske povezljivosti brezžično uskladi njuno stanje, omogoča pa vam tudi istočasen vklop ali izklop nastavitev za največjo priročnost.

Foto: Samsung

Priprava prazničnih pojedin v kuhinji prinaša obilico mastnih jedi in močnih vonjev, zato je ključno, da gostje ob prihodu ne zavohajo celotnega prazničnega menija. V takšnih trenutkih se kot nepogrešljiva rešitev izkaže inovativna kuhinjska napa, ki poskrbi za tiho in učinkovito osvežitev zraka. Z zmogljivim prezračevalnim sistemom, skoraj neslišnim delovanjem in sesalnim pretokom kar 737 kubičnih metrov na uro kuhinjska napa Samsung hitro in diskretno odstrani paro, hlape ter vonjave. Funkcionalnost sistema Booster dodatno olajša proces čiščenja zraka. Napredna naprava ponuja tudi kombinirano upravljanje, kar pomeni, da lahko nape in kuhalno ploščo upravljate sinhronizirano prek enostavnih na dotik občutljivih gumbov na kuhalni plošči. Za dodatno udobje pa poskrbi sistem za samodejno povezljivost, ki brezžično poveže obe napravi. S samodejnim senzorjem, ki zazna paro s kuhalne plošče, se hitrost prezračevanja samodejno prilagodi, kar omogoča, da uživate v prijetnem kuhinjskem okolju med prazničnim kuhanjem, brez potrebe po ročnem upravljanju nape.

Nimate ideje, kaj bi skuhali?

Če potrebujete še več navdiha za kuho inovativnih jedi, naj vam na pomoč priskoči brezplačna aplikacija Samsung Food1, ki na novo opredeljuje vaš pristop k hrani. Ta vsestranska aplikacija združuje shranjevanje receptov, načrtovanje obrokov, nakupovanje živil in izmenjavo receptov v eno samo, uporabniku prijazno platformo. Shranite recepte s kateregakoli spletnega mesta v svojo digitalno škatlo za recepte, ustvarjajte, organizirajte in brez težav delite svoje kulinarične navdihe.

Praznične specialitete prihajajo. Opremite svojo kuhinjo in dobite krasno darilo

Praznična sezona je tu, z njo pa tudi edinstveni kulinarični izzivi. Z izbiro inteligentnih naprav za vašo kuhinjo lahko naredite pripravo prazničnih pojedin bolj enostavno in prijetno. Pametne kuhinjske naprave, ki združujejo napredno tehnologijo, tišino delovanja in intuitivno upravljanje, ne le olajšajo proces kuhanja, ampak tudi ustvarijo prijetno in udobno okolje. Z izjemno zmogljivimi napravami lahko svojim gostom pripravite nepozabne jedi, hkrati pa z naprednimi funkcijami, kot so daljinsko upravljanje in avtomatska povezljivost, pridobite dodaten nadzor in priročnost.

Opremite kuhinjo s Samsungovo praznično promocijo in za darilo prejmite mikrovalovno pečico. Ta promocija traja do 30. 12. 2023 ali do porabe zalog.



Foto: Samsung

1. Aplikacija podpira angleščino (ZDA), angleščino (VB), nemščino, španščino (Španija), španščino (Mehika), francoščino, italijanščino in korejščino.

