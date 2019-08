S tehnologijo nad tiste, ki pri točilnem pultu preskakujejo vrsto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob koncih tedna je v marsikaterem baru ali klubu vsako naročanje pijače prava bitka, ko se poskušate pri točilnem pultu zriniti v ospredje in pritegniti pozornost natakarja. Tudi osebju ni nič lažje - ob natakanju in mešanju pijač je težko slediti, kateri gost je prišel prej in kdo čaka najdlje.

Britansko IT-podjetje DataSparQ pa je zdaj predstavilo projekt, s katerim želijo olajšati življenje tako natakarjem kot gostom: "AI bar", ki temelji na tehnologiji prepoznavanja obrazov.

Sistem s kamero posname obraze gostov, ki pridejo v lokal, in na zaslonu, ki ga ima natakar za točilnim pultom, prikazuje virtualno čakalno vrsto gostov. Vrsto, ki je ni mogoče zlorabiti z agresivno uporabo komolcev.

Tehnologijo so prvič preizkusili junija v baru v središču Londona, septembra naj bi jo preizkusili v še več lokalih. "Hoteli smo izboljšati izkušnjo preživljanja časa v lokalih in tudi obnašanje gostov," je pojasnil direktor podjetja DataSparQ John Wyllie.

Prav tako upajo, da bodo s svojim sistemom pripomogli k preživetju tradicionalnih britanskih pubov, gostinske zvrsti, ki vse bolj izumira - tedensko naj bi se jih na Otoku zaprlo več kot deset. Z uporabo tehnologije DataSparQ bodo lastniki imeli več podatkov o tem, kdaj je število naročil najvišje, in temu prilagodili število osebja, s tem pa tudi nadzirali stroške.

