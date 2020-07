S slovenskimi sladoledi do glamping razvajanja

Sladolede Leone ustvarjajo v ajdovskem podjetju Incom LEONE, d. o. o. – slovensko družinsko podjetje, ki se je od skromnih začetkov pred skoraj 30 leti prelevilo v enega največjih proizvajalcev sladoleda na svetu. Čeprav dnevno izdelajo več kot dva milijona sladoledov, pa je podjetje, ki nas vsakodnevno razveseljuje z eno najbolj priljubljenih sladic, tudi največji slovenski proizvajalec čokolade.

Poznani so po kreativnih mešanicah okusov v sladoledih LEONE in po proteinskih in "snack" sladoledih AL!VE, za športno aktivne. Med ljubitelje sladoleda prinašajo svežino in novosti, za svojo inovativnost in rušenje pričakovanj so bili tudi večkrat mednarodno nagrajeni.

Velika sladoledna nagradna igra – LEONE, od kod okusi tvoji? Sladolede Incom LEONE najdemo v več kot 30 državah po vsem svetu, zato marsikdo pozabi, da gre pravzaprav za slovensko podjetje iz Vipavske doline. Na slovenski izvor pri LEONE opozarjajo z aktualno poletno nagradno igro LEONE, od kod okusi tvoji?, ki traja do 17. avgusta in je usmerjena v raziskovanje skritih kotičkov Slovenije. Vsi si želimo nepozabnih poletnih izletov, a nam hkrati zmanjkuje novih idej. Zato pri LEONE vsak teden izpostavijo štiri nove slovenske destinacije, vredne obiska, sodelujoči pa glasujejo za tisto, ki bi jo najraje obiskali. Glavna nagrada je glamping za dve osebi v Medeni vasi, tedensko pa podarjajo tudi pakete sladoledov LEONE.

Od kod slogan Sladoled, ki stopi, kar te teži?

Slogan Sladoled, ki stopi, kar te teži ponazarjajo štirje različni sladoledni lonci LEONE, katerih moč se skriva v tem, da stopijo male vsakodnevne skrbi. Njihovo inovativnost najdemo v prepletanju različnih plasti sladoledov, prelivov, čokolad, koščkov sadja ali oreščkov, združenih v neponovljivo mešanico okusov.

💙 Home is where the cookie is = za ljubitelje babičinih piškotov, obenem vas poveže z domačimi,

💜 On top of the world = okusna borovnica in mascarpone v vas prebudita zmagovalca,

💚 Hey honey, let's spice it up = vanilja, kardamom, pekan oreščki in med prebudijo ljubezenske strasti,

🧡 Time to chill = pomarančni cvet, mandelj in čokolada ponujajo trenutek sprostitve v stresnih trenutkih, samo zate. 🍊

Sladolednim vrtnicam podeljena tudi zlata medalja

Zelo opazni so zagotovo tudi edinstveni korneti rose cone – sladoledne vrtnice z jagodo in meto ter vanilijo in čokolado, ki jih na prvi pogled lahko zamenjamo s pravimi vrtnicami. Na mednarodnem ocenjevanju prehranskih izdelkov DLG v Nemčiji sta vrtnici prejeli zlato medaljo, kar ju uvršča v sam vrh kakovosti. Nekaj posebnega sta tudi mavričen unicorn cone, vaniljev in malinov sladoled v črnem vaflju, posut z mavričnimi sladkorčki, in popolnoma črn kornet black cone.

Sladoled LEONE AL!VE, brez slabe vesti za športno aktivne

Blagovna znamka LEONE AL!VE se osredotoča na sladolede, v katerih lahko uživamo brez slabe vesti. Proteinske palčke in sladoledni lonci AL!VE so bogati z beljakovinami, hkrati pa vsebujejo manj kalorij kot običajen sladoled. Linija AL!VE Mini Meal predstavlja alternativo zajtrku ali manjši malici, pred kratkim pa je v svoje vrste sprejela dva nova okusa, primerna tudi za vegane: palčke s kokosom, mangom in chia semeni ter palčke z banano in konopljo.