Restavracija Jadro: veliko denarja za premalo muzike

V Jadru, kot po novem rečejo restavraciji, ki se je nekoč imenovala Montagu, med prvomajskimi prazniki, ko smo jih obiskali, ni prav nič teklo, kot bi moralo. Po nogometno: tisti popoldan ni bil njihov dan. Jedi so bile brezoblične, nekatere prehladne, postrežba počasna, cene pa konkretne.

Restavracija Jadro

Obala 14b, 6320 Portorož

Telefon: 059 900 477

Govorice, da je lokal zamenjal lastnika, niso povsem resnične, bolj bo držalo, da so lastniki spremenili ponudbo. Iz zdaj že skoraj ne več moderne "steak in burger" ponudbe so se vrnili k morskim koreninam in nastalo je Jadro, ribja restavracija, kakršnih je tako na naši obali kot v notranjosti veliko. Preveč, še posebej, ko k neprepričljivi ponudbi morskih klasik dodamo dolgočasno vinsko karto.

Foto: Miha First

Imajo nekaj povprečnih slovenskih penin in Moet&Chandon, ki jih niti niso ponudili, na kozarec pa je bila tistega sončnega popoldneva na voljo solidna malvazija Rodica, s katero smo si pomagali ob dolgih, včasih nerazumljivih premorih med jedmi.

Vztrajno so ponujali mešane školjke, mi pa smo se raje odločili za hišni krožnik morskih predjedi, pred katerimi so prinesli pozdravček iz kuhinje, solidno ribjo pašteto, ki se je lepo ujela s svežimi bagetami. Najboljša kombinacija tistega dne.

Pozdrav iz kuhinje: ribja pašteta Foto: Miha First

Krožnik morskih predjedi je brez pametnega razloga vseboval lososa, hobotnice v solati je bilo komaj za veliko žlico, še manj je bilo miniaturnih kaneštrel, škampove repke, natančneje dva, pa je pokrivala že malce pozabljena koktajl omaka.

Zmedeno mešanico, ki bi jo zlahka prestavili v osemdeseta, je samo še poudarilo obilje rukole, ki je bila tudi spremljevalka brancinovega karpača. Ta je bil sicer vzoren, pomagalo je tudi izvrstno hišno olivno olje, so ga pa podobno kot krožnik predjedi ocenili na konkretnih 18 evrov.

Krožnik hladnih predjedi ... Foto: Miha First

... in brancinov karpačo Foto: Miha First

Hitro smo pozabili tudi ribjo juho, ki je bila sicer vroča, a rjava in nekam kiselkasta, v njej pa je plavalo le nekaj ribjih koščkov. Druga topla predjed so bile kaneštrele, tokrat v lupinah, ki pa jih je žal zamaskiral odločno prevelik odmerek česna.

Kaneštrele na buzari Foto: Miha First

A katastrofa popoldneva, ki se je na zmerno razigrani portoroški obali prevešal v večer, so bili lignji – jadranski lignji. Pri Jadru jih narežejo na kolobarje, kar je velika napaka, katere naloga je verjetno prikriti velikost te okusne morske pošasti. Pa recimo, da bi jim še pogledali skozi prste, če ne bi zraven ponudili mlačne blitve s krompirjem in če ne bi bili lignji tako hladni, kot da so videli žar pred kakšno uro. Za 16 evrov! Na koncu so se špageti (zakaj ne rezanci?) z nekaj repi škampov zdeli celo boljša izbira.

Lignji z žara Foto: Miha First

Špageti s škampi Foto: Miha First

Nič bolje ni bilo pri dolgočasnem izboru sladic. Priporočili so jabolčni zavitek, ga vtaknili v mikrovalovko in ga pregreli na vrelo, tiramisu pa v teh krajih očitno pomeni kremo brez okusa. Jim pa priznamo točko za dekoracijo v obliki svežih jagod, ki so bile zrele in sladke, kot se v sezoni spodobi.

Tiramisu ... Foto: Miha First

... in jabolčni zavitek Foto: Miha First

Da, pri Jadru imajo nekaj osnovnih težav, ki jih ne moreta rešiti niti "light show" v toaletnih prostorih niti njihov bližnji bar na plaži, ki ponuja zgolj nekaj preživetih koktajlov.

Povzetek

Potovanje od steakhousa do ribje restavracije, ki se (še) ni uspešno končalo. Menda je še vedno mogoče dobiti kaj zorjenega mesa, ampak pri Jadru so zdaj glavne ribe oziroma morski živelj. Tisto, kar smo poskusili, ni navdušilo, na koncu lahko, čeprav se sliši smešno, pohvalimo zanimivo olivno olje, kruh in pašteto. Opisan scenosled hrane je stal okoli 40 evrov na osebo.

Vinska karta ponuja kopico dragih in veliko predragih primorskih vin od koprske kleti do Movie in Marjana. Kozarec sicer prijetne malvazije Rodica stane štiri evre, pri neverjetnih cenah, kot je 80 evrov za belo zvrst A plus iz briške zadruge, pa se človek vpraša, ali ni vse skupaj šala.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.