Oven

Danes boste preveliki idealisti, zato boste večkrat izgubili stik z realnostjo. Po eni strani vam bo to godilo, po drugi strani pa bo to predstavljalo težavo, saj ne boste zbrani. Danes se posvetite bolj prijetnim stvarem. Popoldan bo ugoden čas za reševanje zadev, za katere drugače nimate dovolj časa.

Bik

Imeli boste občutek, da vam stvari uhajajo iz rok. Vsakodnevnim aktivnostim ne boste kos, ker jih bo kar naenkrat preprosto preveč. Vzemite si čas in določite prioritete, ostale obveznosti in skrbi pa postavite na stranski tir. Razbremenite se in ne imejte slabe vesti, če vsaki možni stvari ne boste posvetili stoodstotne pozornosti.

Dvojčka

Ne boste cenili okolice ali pa boste čutili, da nekdo mlajši od vas ne ceni tega, v kar verjamete, kot tudi ne vaših standardov. Vaše vrednote ne bodo po godu ljudem okoli vas. Vzemite si malo prostora in časa, v miru zadihajte in si zapomnite, da ste pač bolj čustvena oseba.

Rak

Izrazite, kar čutite, saj bo danes vse lažje. To lahko storite tudi z malo strahu pred težavami. Po drugi strani pa boste tudi bolje razumeli, kaj vam želijo povedati drugi. Ne bojte se pokazati vaših čustev, a pazite, da ne boste pokazali ali povedali prav vsega, saj bi vam to lahko nakopalo nekaj težav.

Lev

Na splošno znate dvigniti samozavest drugim ljudem in dobri ste pri zaznavanju njihovih misli in občutkov. A danes bo ta talent zelo okrepljen zaradi povečane intuicije. Zato boste še posebej navdušeni in optimistični. Družabno in domače življenje bosta dobra. Fizično boste zdravi, živahni in duhovno boste močni.

Devica

Ne boste več mogli ignorirati odgovornosti, ki jo imate do sebe, partnerja in odnosa, potrebno bo poravnati račune in odnos postaviti na bolj zdrave, stabilne noge. Če ste v odnosu, v katerem vam že dalj časa ne cvetijo rože, pričakujte dokaj naporen dan. Ne bojte se, saj boste končno izvedeli, pri čem ste.

Tehtnica

Bodite pazljivi. Ko gre za finance, zagotovo ne smete biti šibki, saj vas to ne bo pripeljalo daleč. Čas je, da premislite o tem, kako upravljate s sredstvi, ki jih imate na voljo. Zaupajte v boljše čase, saj ti zagotovo prihajajo. Če ste se že znašli v finančnih škripcih, potem lahko pričakujete pozitiven preobrat v prihajajočem mesecu.

Škorpijon

Danes boste na delovnem mestu delovali zelo zmedeno. Zdelo se vam bo, da ste svojo organiziranost pustili doma. Ne boste namreč vedeli, kje se vas drži glava in kje noge. Za trenutek se ustavite, zadihajte in si vzemite pet minut zase. V nasprotnem primeru bo na delovnem mestu nastala ogromna zmeda.

Strelec

Pred vami je nova možnost za finance in poslovanje, vi pa oklevate, saj ne veste, ali bi se odločili za ali proti. Vsekakor bodo dodatna sredstva dobrodošla, zato bodite pogumni in se ne ustrašite novih izzivov. Ne oklevajte, saj bi lahko tako edinstveno priložnost ponudili drugi osebi.

Kozorog

Danes je nov delovni dan in to boste občutili bolj kot pripadniki ostalih znamenj. Zdelo se vam bo, da ste se znašli na razpotju in da za vas prihaja čas, ko se bo potrebno resnično dokazati. Prav je, da ste zagnani, toda vsekakor ne delajte brez krajših odmorov. Danes boste tako močno predani delu, kot že dolgo niste bili.

Vodnar

Današnji dan ne bo po vašem okusu. S partnerjem se ne bosta razumela in tudi mostovi, ki vaju povezujejo, bodo postajali vse bolj krhki. Veliko vam bo pomenilo, da mu boste lahko vseeno zaupali in se obrnili nanj, a on bo vse bolj dvomljiv, sumničav in nezaupljiv. Razmislite o nadaljnjih korakih!

Ribi

Dan bo prinesel izbruh potlačene napetosti, a v kolikor je vajina zveza čvrsta, ta ne bo prinesel toka nezaželenih dogodkov. Po izbruhu lahko pričakujete izboljšanje v odnosu, saj sta kljub vsemu v pozitivnem obdobju, v katerem se bosta dobro razumela. Drug drugega bosta spodbujala k poslovnemu uspehu in se skupaj veselila doseženega.