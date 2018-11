Batelina: morska konoba hrvaškega TV-zvezdnika

Še enkrat je treba priznati, da so hrvaški turistični delavci veliko spretnejši od naših. Mednje prištevamo tudi kuharja in njegovo odštekano morsko hrano v konobi Batelina v Banjolah, streljaj od Pule.

O istrskih konobah in restavracijah gre že dolgo glas, da so preprosto dobre. Česar koli se lotijo, jim uspeva, naj so stare ali nove, ribje ali mesne. Njihovi lastniki in kuharji razumejo svoj posel, država ali bolje oblast, ki jo v istrskem turizmu zastopa Denis Ivošević, pa jim stopa naproti, naj stane, kar hoče. Pri nas je vse drugače. Še posebej v Istri, ki jo v zadnjih mesecih temeljiteje obiskujemo tudi na njenem južnem koncu.

Batelina

Čimulje 25, 52100, Banjole, Hrvaška

Telefon: +385 52 573 767

Batelina je tipičen primer tega, da se v Istri kulinarika piše z veliko začetnico. Lastnik in kuhar David Skoko je televizijska zvezda, njegovo konobo omenja Michelinov vodnik, v preteklosti so jo razglasili tudi za najboljšo restavracijo na Hrvaškem.

V zadnjih letih so Batelino na vrhu lestvic sicer prehiteli bolj razkošni Monte, Pelegrini, 360 in še nekateri, pa ne zato, ker bi bili toliko boljši, ampak enostavno zaradi tega, ker imajo po najvišjih merilih izdelane standarde, vinsko karto, jedilni list in podobno.

Foto: Miha First

V Batelini ni jedilnega lista in ni vinske karte. Kar seveda otežuje naročanje in ceno drži v negotovosti do zadnjega trenutka. Naša velika ekipa je na koncu za hrano plačala kakih 40 evrov na osebo, če govorimo o osnovnem meniju, čeprav gre res zgolj za ugibanje, saj po več ur trajajoči večerji nismo bili več prepričani niti, kje smo.

Pri Batelini imajo v hladilniku le nekaj buteljk, nepretresljivo peneče vino, ki ga strežejo na začetku, podpisuje Baboš iz Vodnjana, po mehurčkih pa smo večji del večera preživeli ob hišni malvaziji, ki jo za konobo prideluje Franc Arman iz Vižinade.

Foto: Miha First

Po nasvetu izkušenejšega dela omizja smo odločili, da se povsem prepustimo osebju, kar menda pomeni, da človek dobi na mizo vse, kar so ujeli v zadnjih dneh, oziroma da bomo jedli svežo morsko hrano z elementi ustvarjalne kuhinje. Mesa ni, kruha se pa pazite!

In smo začeli: surovi škampi, pašteta ugorja, slani sardoni, marinirana trilja s kremo agrumov, sardele na šavor, karpačo tunine pancete s tapioko in ostrigino omako, čips kosti trilje z omako pečenega paradižnika, hobotnica v solati, okisane girice, sardon s kisom, jagodami in granatnim jabolkom, mariniran morski pes ...

Surovi škampi Foto: Miha First

Marinirana trilja s kremo agrumov Foto: Miha First

Tunova "panceta", tapioka z balzamičnim kisom in ostrigina omaka Foto: Miha First

Ugorjeva pašteta in inčuni Foto: Miha First

Sardele na šavor Foto: Miha First

Okisane girice, v ozadju čips iz kosti trilje Foto: Miha First

Jedi niso velike, grižljaj ali dva na osebo, so pa neizmerno zanimive in predvsem, kar se pogosto pozabi, okusne. Če ne bi poslušali natakarja in bi pretiravali s kruhom, bi bili po tej hladni ribji pojedini že siti. Ampak jasno, v Batelini je to le slasten uvod, ob katerem se družba lahko samo sprašuje, katera od jedi je bila najboljša. Morski pes? Ugorjeva pašteta? Panceta tune? Kisle girice?

Za ozadje v Batelini ne vrtijo sintetičnih predelav evergrinov, kot je to postalo običajno v naših krajih, in ne težijo z eksperimentalno glasbo, kot je to moderno v michelinkah na zahodu. V začetku so vrteli prijazno glasbo iz francoskega filma Amelie, sledila je nevsiljiva latino/jazz podlaga. Prijetno, a še prijetneje je sledilo.

Kaneštrele oziroma male pokrovače Foto: Miha First

Dva krožnika školjk: na prvem male pokrovače ali, če hočete, kaneštrele, ki so bile neverjetno sladke. "Zato, ker smo jih začinili le s poprom," je pojasnil natakar. Na drugem krožniku so se medtem drenjale velike jakobove pokrovače ter vongole in mušule na buzari. Enostavne, a natančne jedi, ki so kar klicale po kruhu, ki je pomazal vso omako.

Popečene velike pokrovače ter vongole in mušule na buzari Foto: Miha First

Kljub več kot solidni sveži malvaziji Franca Armana smo se pred konkretnejšimi jedmi zatekli k močnejšemu vinu. Svetovali so malvazijo Montiron, ki se je v vodnjanski kleti Medea dalj časa bogatila v hrastovih sodih. Za začetek se je spogledovala z bogato škampovo juho, v kateri so plavali ravioli, polnjeni s škampovimi repki in bučkami, sledili so še fuži - konec koncev smo bili v Istri - z botargo.

Škampovi ravioli v škampovi juhi Foto: Miha First

Fuži z botargo Foto: Miha First

Seriji mojstrovin je sledil pregled terena. Kaj in kako naprej? Prinesli so pokazat dnevni ulov, orade, pa škampe, orjaškega lista, kose z maščobo prepredene tune in jezno morsko žabo, znano tudi po primernejšem imenu grdobina.

Pregled dnevnega ulova Foto: Miha First

Seveda se spet nismo mogli odločiti, zato smo škampe poslali na žar, nato pa porcijo (ker je bilo tako dobro) ponovili. Grdobini, za mnoge zmagovalki večera, so pristavili blitvo s krompirjem, mastnega in le rahlo opečenega tuna pa podložili z rezanci bučk.

Dnevni ulov po obdelavi v kuhinji: škampi ... Foto: Miha First

... morska žaba oziroma grdobina ... Foto: Miha First

... in tun Foto: Miha First

Del omizja je ob glavnih jedeh srknil kapljico zanimivega Armanovega terana, drugi pa so se veselili sladic, ki jih mogoče naročiti v kompletu. Vseh šest ali sedem dnevnih, v majhnih dozah: kaneloni s skuto in karamelo, z ali brez čokolade, maskarpone s figami v rdečem vinu in cimetovimi piškoti, čokoladni mus z metinim želejem, mafin s čilijem in olivnim oljem, čokoladna torta z mandlji in krostata z vinogradniškimi breskvami. Scenosled, ki mu na koncu lahko pristavijo samo še žganice.

Povzetek

Konoba v turistični okolici Pule, kjer v konkretnih serijah strežejo morske prebivalce, opremljene le z nujno dozo zelenjave. Na sporedu je več kot ducat jedi od hladnih ribjih specialitet prek školjk in testenin do celih rib, kosov tuna in škampov, ne zaostajajo niti pri sladicah.

Vinska ponudba ima na prvem mestu poceni in pitna vina Franca Armana. Preostalih vin je bolj za vzorec in zanje je treba povprašati natakarje.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.