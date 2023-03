Recept: vampi s slanino

Sestavine:

0,7 kg govejih vampov

1 velika čebula

3 stroki česna

150 g pečene slanine

vejica svežega peteršilja

parmezan

2 žlici svinjske masti

0,5 l paradižnikove mezge

0,2 l rdečega vina

2-3 žličke soli ali zeliščne soli

nekaj zrn črnega popra

lovorjev list

ščep timijana (svežega ali suhega)

ščep sveže naribanega muškatnega oreščka

sveže zmlet pisan poper

čili

1,5 l vode

Postopek:

Na masti zlatorumeno prepražimo na koščke narezano čebulo in dodamo dva strta stroka česna. Ko ta zadiši, dodamo na kockice narezano slanino in pražimo še približno dve minuti. Nato dodamo vampe, ki jih po želji lahko predhodno oplaknemo z okisano vodo. Med praženjem mešamo in po potrebi prilivamo vodo približno pet minut.

Nato zalijemo s preostalo vodo, paradižnikovo mezgo, vinom in posolimo, popopramo, dodamo lovorjev list, muškatni orešček, timijan in po želji čili (če imamo radi pekoče, več, sicer samo noževo konico). Dobro premešamo in pustimo čisto lahko vreti 35 minut, pokrovka naj bo rahlo odprta. Ko je kuhano, dodamo sveže nariban parmezan, malo sveže zmletega pisanega popra, strt česen in nasekljan peteršilj ter pustimo pokrito počivati vsaj deset minut.

Postrežemo s kmečkim kruhom in dodatnim parmezanom.

