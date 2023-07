Recept: tortilje z mangom in avokadom

Sestavine:

2 zrela manga

1 srednje velik avokado

1 rdeča paprika

1 čebula

1 limeta

1 šopek sveže mete

1 šopek sveže koriandra

4 tortilje

sol po okusu

sveže mlet črni poper po okusu

Postopek:

Olupite mango, odstranite koščico in ga narežite na male koščke, ki jih stresite v skledo. Avokado prerežite na polovico, odstranite koščico in z žlico izdolbite meso. Narežite ga na majhne kocke in dodajte h koščkom manga v skledo. Papriko narežite na majhne trakove. Čebulo olupite in nasekljajte. Dodajte ju v skledo. Iz limete iztisnite sok in ga prelijte čez sestavine v skledi. Nasekljajte svežo meto in koriander ter ju dodajte v skledo. Dobro premešajte, da se sestavine povežejo. Dodajte sol in sveže mlet črni poper po okusu.

Tortilje segrejte v ponvi ali mikrovalovni pečici, da postanejo mehke in tople. Na vsako položite nekaj žlic mešanice manga, avokada, paprike in čebule ter zavijte v burito. Postrezite takoj.