Sestavine:

1 bučka čajota

svež peteršilj

česen v prahu

olivno olje

sol in poper

Postopek:

Čajoto pazljivo olupimo in jo narežemo na kocke. Posujemo z nasekljanim peteršiljem, solimo in popramo ter dodamo česen v prahu. Vse skupaj prelijemo z dvema žlicama olivnega olja in dobro premešamo. Stresemo v pekač in v pečici, ogreti na 150 stopinj Celzija, pečemo od 15 do 20 minut. Vzamemo iz pečice in postrežemo kot samostojno jed ali pa kot prilogo. Količine zadostujejo za dve osebi.