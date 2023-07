Sestavine:

150 g tunine iz pločevinke

1 velik avokado

2 jedilni žlici drobno nasekljane rdeče čebule

2 čajni žlički olivnega olja

1 jedilna žlica majoneze

1 jedilna žlica soka limete

sol in poper

Postopek:

Tunino stresite v cedilo, da se odcedi olje, in jo z vilicami nežno pretlačite na manjše kose. Čebulo drobno nasekljajte. Avokado prerežite na pol, odstranite koščico in iz polovic postrgajte večino, ne pa vsega mesa – na lupini naj ostane tanka plast. Meso avokada z vilicami temeljito pretlačite, nato vanj primešajte olivno olje, majonezo in sok limete ter posolite in popoprajte. Primešajte še tunino in čebulo ter, če se vam zdi potrebno, dodatno solite in popoprajte. S to zmesjo nato napolnite izdolbeni polovici avokada in postrezite. Priložite lahko dodatne krhlje limete.

